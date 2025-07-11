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川普威脅對巴西徵50%關稅 魯拉下令退回通知函、揚言反課50%

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張10日製的檔案照片組圖顯示，巴西總統魯拉（左）以及美國總統川普（右）。法新社
這張10日製的檔案照片組圖顯示，巴西總統魯拉（左）以及美國總統川普（右）。法新社

美國總統川普9日公布第二波關稅稅率通知函，其中對巴西商品徵收的稅率最高、達到50%。巴西則威脅報復，揚言對美國商品徵收同樣的50%關稅，為一場迅速升溫的貿易戰拉開序幕。

衛報與美聯社10日報導，在川普函告將對巴西商品加徵高額關稅、並指控該國對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）發動「獵巫行動」一天後，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）接受當地新聞媒體《Record》採訪時表示，巴西可以向世界貿易組織（WTO）申訴、提議展開國際調查，並「要求解釋」。

他強調：「但最重要的是國會通過的對等法案（Reciprocity Law）。」這項新立法旨在保護巴西免受關稅攻擊。

魯拉表示，希望透過外交途徑解決，但如果與美國的談判失敗，他將啟動對等法案。他說：「若無法談成，對等法案就會啟動。如果他對我們徵收50%的關稅，我們也會對他徵收50%。尊重是好事。我喜歡給予，也喜歡獲得尊重。」

美聯社另指出，魯拉已下令外交官，若川普的通知函送達位於巴西利亞的總統府，就予以退回。衛報提到，川普聲稱巴西與美國的經濟關係「絕非對等」，但魯拉在當天發布的聲明中表示，此一說法「並不準確」。他還表示，針對美國提高關稅的行為，巴西「將予以回應」。

魯拉10日一早召集部長開會，討論政府應如何應對川普的關稅威脅。魯拉幕僚長辦公室表示，將成立一個研究小組來決定如何回應。

新加坡海峽時報報導，一位不具名巴西外交官員透露，在關稅實施正式之前，魯拉不太可能宣布任何報復措施，「我們直到8月1日都還有時間」。

關稅 川普

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