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美國加徵巴西產品關稅 電子科技業台商受影響

中央社／ 聖保羅10日專電

美國對巴西產品徵收50%的關稅，自8月1日起生效，可能導致巴西出口的產品在美國市場失去競爭力，對巴西科技和電子行業產生重大影響，包括在巴西投資的台灣廠商。

巴西FGV基金會經濟學教授龔薩維斯（RobsonGonçalves）表示，巴西對美出口項目明確，但新關稅措施將損害那些已穩固且具競爭力的出口行業，其中科技和電子行業的關稅如果超過25%，就無法在美國市場競爭。

一家主要產品是工業電腦的台灣廠商指出，因為新關稅問題，巴西定價一定要增加50%，目前的因應措施是建議客戶延遲購買，等待其他新消息，或自行連絡台灣廠商在歐洲的分公司，從那邊購買再進口到美國。

龔薩維斯表示，其他如化學藥劑和汽車零件等行業，一旦關稅超過20%，也將因獲利率損失而無法供貨，失去國際合同。

根據巴西電子工業協會（Abinee）數據，2025年上半年，巴西向美國出口約11億美元的電子產品，如果新關稅落實，除導致巴西產品競爭力下降外，工業還將面臨衰退風險，衝擊整個生產鏈。

面對美國新關稅的因應措施，除了前述台商所建議，短期內先請客戶轉向歐洲採購再轉進美國；此外，龔薩維斯建議巴西廠商對出口重新定向，尋求新市場，以彌補損失。

此外，新關稅可能刺激巴西國內生產進口替代品，有利於本地廠商，但這並非一朝一夕的事。如果巴西採取對等關稅，晶片、處理器和軟體等美國產品在巴西的價格也可能上漲。

關稅 川普

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