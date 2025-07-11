美關稅通知函送出 魯比歐：不阻止各國繼續談的機會

美國國務卿魯比歐10日表示，東南亞國家相較於世界其他地區可能獲得「更好的」關稅，並表示，美國擬下周與日本會談；魯比歐說，關稅通知函為市場畫出基準線，但並不阻止各國與美國談判來修改關稅數字的機會。

魯比歐近日訪問馬來西亞，參與包括東南亞國家協會（ASEAN）外長會議等一系列會議。

針對美國本周陸續寄送關稅通知函，目前已累積達22國，魯比歐向媒體表示，歸根結柢，許多東南亞國家的關稅稅率其實將會比世界其他地區更好；魯比歐也指出，這些談判仍在繼續進行，美國下周會和日本談，也會跟在場的幾乎每一個國家談。

魯比歐指出，美方高層代表將在下周前往在日本舉行的世界博覽會，成員包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、副國務卿藍道（Christopher Landau）等人，到時會與日本展開對談。

魯比歐說，關稅通知函將寄給世界各國，這是美國平衡貿易的手段，不只是為了貿易赤字，同時也是為了美國國內工業能力；魯比歐說，市場要求穩定，這些關稅通知函會設下基準線，但不阻止個別國家與美國談判，有可能可以修改這些數字。

魯比歐說，美國總統川普非常堅定要重新平衡貿易，不但要對美國公平，也保護美國的工業能力。

此外，魯比歐10日也與俄羅斯外長會面，雙方聚焦俄烏戰爭的和談進度；魯比歐說，他向俄方表達川普對於和談進度停滯感到失望與困惑，也不滿俄國沒有展現出更多彈性。

魯比歐說，美方必須看到朝和平前進的藍圖，美俄雙方在會議中對此交換意見；魯比歐說，俄方提出一些新的、不同的做法，雖然不保證和平，但魯比歐說，他會向川普回報。