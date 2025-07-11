美課銅50%關稅 家電、電子產品、汽車恐漲價推升通膨

美國總統川普九日宣布，自八月一日起對輸美銅材課徵百分之五十關稅，並援引國家安全評估為依據，特別提到銅是製造半導體、飛彈和極音速武器的關鍵原料。

川普在社群媒體發文表示：「我宣布自二○二五年八月一日起，對銅徵收百分之五十關稅，此舉是收到一份詳盡的國家安全評估報告後作出的決定。」

川普提到，「銅是製造半導體、飛機、船艦、彈藥、資料中心、鋰電池、雷達系統、飛彈防禦系統，甚至是美國正大量打造的極音速武器等關鍵項目必要材料。銅是美國國防部使用量第二多的材料！」

川普還說：「為什麼我們那些愚蠢（又愛打瞌睡！）的『領導人』要讓如此重要的產業遭到毀滅？這項百分之五十關稅將扭轉拜登政府的魯莽行徑與愚蠢決策。美國將再次建立一個強勢的銅產業。畢竟，這是我們的黃金時代！」

經濟學家和產業專家指出，這項政策恐導致家電、電子產品、汽車等眾多商品漲價，推升家庭能源費用，引發通膨，從各方面看都沒益處。

哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）報導，銅關稅實施後首當其衝產業包括建築業、半導體、電動車、太陽能板等再生能源零件。對消費者而言，冰箱、冷氣機和電動車價格極可能上漲。