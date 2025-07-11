聽新聞
0:00 / 0:00

美課銅50%關稅 家電、電子產品、汽車恐漲價推升通膨

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普表示，8月1日起對進口的銅徵收50%關稅。圖為銅線纜。 （美聯社）
美國總統川普表示，8月1日起對進口的銅徵收50%關稅。圖為銅線纜。 （美聯社）

美國總統川普九日宣布，自八月一日起對輸美銅材課徵百分之五十關稅，並援引國家安全評估為依據，特別提到銅是製造半導體飛彈和極音速武器的關鍵原料。

川普在社群媒體發文表示：「我宣布自二○二五年八月一日起，對銅徵收百分之五十關稅，此舉是收到一份詳盡的國家安全評估報告後作出的決定。」

川普提到，「銅是製造半導體、飛機、船艦、彈藥、資料中心、鋰電池、雷達系統、飛彈防禦系統，甚至是美國正大量打造的極音速武器等關鍵項目必要材料。銅是美國國防部使用量第二多的材料！」

川普還說：「為什麼我們那些愚蠢（又愛打瞌睡！）的『領導人』要讓如此重要的產業遭到毀滅？這項百分之五十關稅將扭轉拜登政府的魯莽行徑與愚蠢決策。美國將再次建立一個強勢的銅產業。畢竟，這是我們的黃金時代！」

經濟學家和產業專家指出，這項政策恐導致家電、電子產品、汽車等眾多商品漲價，推升家庭能源費用，引發通膨，從各方面看都沒益處。

哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）報導，銅關稅實施後首當其衝產業包括建築業、半導體、電動車、太陽能板等再生能源零件。對消費者而言，冰箱、冷氣機和電動車價格極可能上漲。

飛彈 電動 關稅 銅價 通膨 漲價 材料 川普 半導體 再生能源

延伸閱讀

川普替好友出氣賞巴西50%關稅 專家指1點反倒弄巧成拙

美徵巴西關稅50% 對金磚國下馬威

雞生蛋或蛋生雞？川普「TACO」交易的邏輯有問題

與美貿易談判...日本吞25%關稅 商界大老怒批政府「誤判」

相關新聞

台美關稅談判…傳我擬放行美牛內臟、絞肉 豬腎萊劑值比照國際

美國總統川普尚未宣布台灣新對等關稅稅率，行政院昨指出，副院長鄭麗君仍在華府磋商，台美正洽約下輪談判，據悉，我方以百分之十為目標，晶片關稅談判則預料將拉長戰線因應。此外，本報掌握，我方擬放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並將豬腎萊劑容許值比照國際標準，相關訊息已傳遞給美方。

已公布國家稅率多降…大陸出口劣勢增 供應鏈恐加速外移

美國總統川普本周已致函廿二個貿易夥伴公布各國最新關稅稅率，仍不包含台灣、歐盟及澳洲等貿易規模較大的夥伴，但綜觀迄今公布的稅率，整體趨勢仍是「降多升少」，各國壓力減輕，中國大陸對美出口的劣勢則愈來愈明顯，可能促使供應鏈加速遷出大陸。

川普最新關稅稅率 22國調整「降多升少」

美國總統川普本周以來，已致函22個貿易夥伴公布各國的最新關稅稅率，仍不包含台灣、歐盟及澳洲等貿易規模較大的夥伴，但綜觀迄...

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

政治新聞網Axios報導，美國總統川普日前公布新一波關稅名單，並將生效期延後至8月1日。專家指出，雖然關稅政策即將落地，...

川普通知八國關稅巴西最高50% 新一批信函仍未包含台灣

美國總統川普9日公布新一批共八國的關稅通知函，仍不包含台灣，最受矚目者為儘管美國對巴西享有貿易順差，巴西的稅率卻遭調高至...

台美關稅談判未明朗 政院：關鍵議題有共識

美國總統川普至今已公布22個國家的新對等關稅稅率，但台灣不在名單中。行政院昨（10）日表示，談判團隊仍在華府持續與美方磋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。