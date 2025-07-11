關稅陰影下…魯比歐出席東協論壇 強調「東南亞仍是華府優先事項」

美國國務卿魯比歐十日在馬來西亞吉隆坡與東南亞國家外長會面，向各國保證雖然總統川普祭出關稅，但東南亞依舊是華府的優先考慮事項。這是魯比歐上任以來首次訪問亞洲，尋求加強與印太國家關係抗衡中國大陸影響力。但川普近日對馬來西亞等多個東南亞國家寄出關稅信，讓魯比歐此行蒙上陰影。

中東與俄烏戰爭占據川普政府大量注意力，魯比歐此行顯示美國目光將重新聚焦印太地區。他在東協部長會議上說，「本世紀乃至接下來五十年的故事，很大一部分會在世界的這一地區寫下」，並強調印太地區是美國外交政策焦點。

然而，川普七日起寄出關稅信，通知各國將被美國課徵高關稅。魯比歐出席的東協區域論壇中，至少有八國遭川普新關稅瞄準。

國務院官員說，魯比歐此行重點不是關稅與貿易，而是以南海海事安全為優先；但美聯社說，魯比歐很難迴避困擾許多亞洲盟友的關稅議題，尤以日韓為最。日韓雖然不是東協成員，卻都出席這次吉隆坡會議。

紐約智庫亞洲社會政策研究所副主任羅素說，「魯比歐關於中國威脅的談話重點，對於這些遭美國課徵百分之卅至四十關稅重創的國家來說，無法引起為共鳴」。

美聯社說，東協十個成員國已有六個被美國課徵近百分之四十關稅，馬來西亞也面臨百分之廿五關稅。馬來西亞總理安華九日呼籲東南亞官員在面對川普的威脅時，更緊密地協調外交和經濟政策。

大陸外長王毅也出席這次會議，他將把中國宣傳為一個可靠的貿易夥伴，與美國形成鮮明對比。

新加坡尤索夫伊薩研究所訪問研究員歐爾森說，「美國打算利用關稅談判向各國施壓，要求它們減少與中國的貿易和投資關係」，不過，許多國家與中國貿易往來超過美國，川普的施壓可能適得其反。