已公布國家稅率多降…大陸出口劣勢增 供應鏈恐加速外移

美國總統川普本周已致函廿二個貿易夥伴公布各國最新關稅稅率，仍不包含台灣、歐盟及澳洲等貿易規模較大的夥伴，但綜觀迄今公布的稅率，整體趨勢仍是「降多升少」，各國壓力減輕，中國大陸對美出口的劣勢則愈來愈明顯，可能促使供應鏈加速遷出大陸。

整體而言，美國迄今寄出廿二封關稅信，共十三個經濟體稅率調降，降最多的斯里蘭卡稅率減少十四個百分點，四個經濟體被調升，最多的是巴西大幅調升四十個百分點，五個經濟體維持不變。

從這個趨勢研判，大陸對美國出口的劣勢將愈來愈明顯，因為大陸輸美產品目前被課徵百分之五十五關稅，與其他經濟體輸美關稅差距很大，陸企將承受龐大競爭壓力。

美中貿易戰休兵期將於八月十二日到期，大陸的談判前景將面臨更多不確定性。彭博經濟學家預估的基準情境是大陸輸美關稅會大致維持在當前水準，關稅的組成可能出現變化，代表大陸與其他經濟體之間的輸美關稅差距將持續存在，若差距進一步擴大，大陸出口下行風險將提高。

陸企對美出口價格競爭力下降，將提高大陸短期面臨的成長挑戰，長期而言可能加速供應鏈轉向其他經濟體，擴大大陸經濟和就業的負面衝擊。