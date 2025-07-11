美國務卿：東南亞國家可能獲較好關稅稅率

美國國務卿盧比歐今天表示，相較於世界其他地區，東南亞國家可能獲得「更好的」關稅稅率。華府的貿易戰是他正出席的東南亞國家協會會議一大焦點。

法新社報導，總統川普本週對超過20個國家提出威脅，若未於8月1日與華府達成協議，將會遭到課徵懲罰性關稅。

盧比歐（Marco Rubio）到馬來西亞首都吉隆坡出席東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議。他在場邊告訴記者：「我想說，歸根結柢，許多東南亞國家的關稅稅率其實將會比世界其他地區更好。」

「不過這些談判繼續進行著。下週會跟日本談，也會跟在場的幾乎每一個國家談。」

川普7日表示，再度延後的期限到期後將會恢復他4月暫緩實施的關稅，稅率甚至可能更高。

他已經向包括亞洲國家在內的超過20國發出稅率介於20%到50%不等的通知，並且宣布將對進口銅課徵50%關稅，考慮對藥品課徵高達200%關稅。