美徵巴西關稅50% 對金磚國下馬威

美國總統川普九日再公布對巴西等八國的關稅稅率通知函，使第一及第二波被通知的累計廿二國，其中以巴西被徵的稅率最高，達百分之五十。外媒報導說，這是給巴西和中國大陸等金磚國家（ＢＲＩＣＳ）下馬威。巴西總統魯拉同日則在社群媒體Ｘ寫道，任何片面調高關稅的舉措，都將依巴西的經濟對等法予以處理。

川普四月宣布的對等關稅九十天寬限期原定九日到期，白宮自七日起開始寄稅率通知函給日本與南韓等十四國領袖，首波稅率落在百分之廿五至四十間，但未見台灣。川普七日也簽行政命令，延至八月一日生效。

川普九日再在自創社群媒體真實社群發文宣布第二波稅率通知函，將徵菲律賓百分之廿、東歐內陸國摩爾多瓦百分之廿五、汶萊百分之廿五、利比亞百分之卅、伊拉克百分之卅、阿爾及利亞百分之卅、斯里蘭卡百分之卅和巴西百分之五十的關稅，這波最後揭曉的巴西被徵的稅率從四月二日「解放日」的百分之十激增至百分之五十。

美國總統川普九日宣布對巴西徵百分之五十關稅，巴西總統魯拉（圖）同日回嗆將依國內法處理並召開部長會議商討對策。（法新社）

川普六日在真實社群寫道，任何與金磚國家反美政策同一陣線的國家，都將被加徵百分之十關稅，此一政策不會有任何例外。他八日更在白宮內閣會議中指控金磚國家的存在是為了傷害美國、削弱美元，令美元不再是全球儲備貨幣，「他們想玩這種遊戲，那也沒問題，但我也能奉陪」，金磚國家成員國都會被加徵百分之十關稅。

巴西總統魯拉日前表明，若美國刻意對金磚國家加徵關稅，金磚國家也有權以同樣方式回應，採取對等原則。他九日也在Ｘ寫道，巴西是主權國家，其司法程序不容任何干涉威脅，國家機構的獨立性不容侵犯。他十日召開部長會議商討對策。

川普九日中午在白宮和非洲國家領袖會談時對媒體點名巴西，指稱計算稅率的公式是基於常識、美國對各國的貿易赤字與各國過去對待美國的方式，是建立在事實及歷史上。他舉例說，像巴西就一直對美國不好、非常不好。

根據川普致魯拉的稅率通知函，美國將自八月一日起對巴西輸美商品徵百分之五十的關稅，理由是巴西對自由選舉的陰險攻擊，若巴西報復，稅率將再增加。川普在該信函中批評巴西對待前總統波索納洛的方式是「國際恥辱」，且不應進行這場審判，美國政府將對巴西的貿易作法展開調查。

巴西是美國第二大鋼鐵來源國，去年向美國出口四百萬噸鋼鐵，僅次於加拿大。金磚國家成員國現有巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、南非，以及去年加入的埃及、衣索比亞、印尼、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿聯。在首波稅率通知函中，南非被徵百分之卅、印尼被徵百分之卅二。

川普近來多次聲援二○二二年連任失敗、極右翼的「巴西川普」波索納洛。川普七日就在真實社群寫道，波索納洛正遭獵巫迫害，並警告巴西當局應「放過」他。外媒報導說，川普對巴西課重稅，也被視為挺波之舉。在巴西受審中的波索納洛被控策畫推翻總統大選結果，不讓魯拉在前年一月就任總統，有罪定讞最重可處四十年有期徒刑。