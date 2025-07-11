聽新聞
0:00 / 0:00

美徵巴西關稅50% 對金磚國下馬威

聯合報／ 記者陳熙文、編譯茅毅／連線報導
美國總統川普九日宣布對巴西徵百分之五十關稅。（歐新社）
美國總統川普九日宣布對巴西徵百分之五十關稅。（歐新社）

美國總統川普九日再公布對巴西等八國的關稅稅率通知函，使第一及第二波被通知的累計廿二國，其中以巴西被徵的稅率最高，達百分之五十。外媒報導說，這是給巴西和中國大陸等金磚國家（ＢＲＩＣＳ）下馬威。巴西總統魯拉同日則在社群媒體Ｘ寫道，任何片面調高關稅的舉措，都將依巴西的經濟對等法予以處理。

川普四月宣布的對等關稅九十天寬限期原定九日到期，白宮自七日起開始寄稅率通知函給日本與南韓等十四國領袖，首波稅率落在百分之廿五至四十間，但未見台灣。川普七日也簽行政命令，延至八月一日生效。

川普九日再在自創社群媒體真實社群發文宣布第二波稅率通知函，將徵菲律賓百分之廿、東歐內陸國摩爾多瓦百分之廿五、汶萊百分之廿五、利比亞百分之卅、伊拉克百分之卅、阿爾及利亞百分之卅、斯里蘭卡百分之卅和巴西百分之五十的關稅，這波最後揭曉的巴西被徵的稅率從四月二日「解放日」的百分之十激增至百分之五十。

美國總統川普九日宣布對巴西徵百分之五十關稅，巴西總統魯拉（圖）同日回嗆將依國內法處理並召開部長會議商討對策。（法新社）
美國總統川普九日宣布對巴西徵百分之五十關稅，巴西總統魯拉（圖）同日回嗆將依國內法處理並召開部長會議商討對策。（法新社）

川普六日在真實社群寫道，任何與金磚國家反美政策同一陣線的國家，都將被加徵百分之十關稅，此一政策不會有任何例外。他八日更在白宮內閣會議中指控金磚國家的存在是為了傷害美國、削弱美元，令美元不再是全球儲備貨幣，「他們想玩這種遊戲，那也沒問題，但我也能奉陪」，金磚國家成員國都會被加徵百分之十關稅。

巴西總統魯拉日前表明，若美國刻意對金磚國家加徵關稅，金磚國家也有權以同樣方式回應，採取對等原則。他九日也在Ｘ寫道，巴西是主權國家，其司法程序不容任何干涉威脅，國家機構的獨立性不容侵犯。他十日召開部長會議商討對策。

川普九日中午在白宮和非洲國家領袖會談時對媒體點名巴西，指稱計算稅率的公式是基於常識、美國對各國的貿易赤字與各國過去對待美國的方式，是建立在事實及歷史上。他舉例說，像巴西就一直對美國不好、非常不好。

根據川普致魯拉的稅率通知函，美國將自八月一日起對巴西輸美商品徵百分之五十的關稅，理由是巴西對自由選舉的陰險攻擊，若巴西報復，稅率將再增加。川普在該信函中批評巴西對待前總統波索納洛的方式是「國際恥辱」，且不應進行這場審判，美國政府將對巴西的貿易作法展開調查。

巴西是美國第二大鋼鐵來源國，去年向美國出口四百萬噸鋼鐵，僅次於加拿大。金磚國家成員國現有巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、南非，以及去年加入的埃及、衣索比亞、印尼、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿聯。在首波稅率通知函中，南非被徵百分之卅、印尼被徵百分之卅二。

川普近來多次聲援二○二二年連任失敗、極右翼的「巴西川普」波索納洛。川普七日就在真實社群寫道，波索納洛正遭獵巫迫害，並警告巴西當局應「放過」他。外媒報導說，川普對巴西課重稅，也被視為挺波之舉。在巴西受審中的波索納洛被控策畫推翻總統大選結果，不讓魯拉在前年一月就任總統，有罪定讞最重可處四十年有期徒刑。

關稅 巴西 川普

延伸閱讀

解鈴還需繫鈴人？巴西遭重課50%關稅 傳前總統考慮與白宮直接磋商

與美貿易談判...日本吞25%關稅 商界大老怒批政府「誤判」

哈薩克總統致函川普 盼新關稅達折衷方案

聊得很開心？歐巴馬、川普神秘對話全被拍 記者爆真相「邀他去這」

相關新聞

已公布國家稅率多降…大陸出口劣勢增 供應鏈恐加速外移

美國總統川普本周已致函廿二個貿易夥伴公布各國最新關稅稅率，仍不包含台灣、歐盟及澳洲等貿易規模較大的夥伴，但綜觀迄今公布的稅率，整體趨勢仍是「降多升少」，各國壓力減輕，中國大陸對美出口的劣勢則愈來愈明顯，可能促使供應鏈加速遷出大陸。

川普最新關稅稅率 22國調整「降多升少」

美國總統川普本周以來，已致函22個貿易夥伴公布各國的最新關稅稅率，仍不包含台灣、歐盟及澳洲等貿易規模較大的夥伴，但綜觀迄...

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

政治新聞網Axios報導，美國總統川普日前公布新一波關稅名單，並將生效期延後至8月1日。專家指出，雖然關稅政策即將落地，...

川普通知八國關稅巴西最高50% 新一批信函仍未包含台灣

美國總統川普9日公布新一批共八國的關稅通知函，仍不包含台灣，最受矚目者為儘管美國對巴西享有貿易順差，巴西的稅率卻遭調高至...

台美關稅談判未明朗 政院：關鍵議題有共識

美國總統川普至今已公布22個國家的新對等關稅稅率，但台灣不在名單中。行政院昨（10）日表示，談判團隊仍在華府持續與美方磋...

關稅陰影下…魯比歐出席東協論壇 強調「東南亞仍是華府優先事項」

美國國務卿魯比歐十日在馬來西亞吉隆坡與東南亞國家外長會面，向各國保證雖然總統川普祭出關稅，但東南亞依舊是華府的優先考慮事項。這是魯比歐上任以來首次訪問亞洲，尋求加強與印太國家關係抗衡中國大陸影響力。但川普近日對馬來西亞等多個東南亞國家寄出關稅信，讓魯比歐此行蒙上陰影。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。