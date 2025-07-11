川普最新關稅稅率 22國調整「降多升少」
美國總統川普本周以來，已致函22個貿易夥伴公布各國的最新關稅稅率，仍不包含台灣、歐盟及澳洲等貿易規模較大的夥伴，但綜觀迄今公布的稅率，整體趨勢仍是「降多升少」，各國壓力減輕，中國大陸對美出口的劣勢則愈來愈明顯，可能促使供應鏈加速遷出中國大陸。
整體而言，美國迄今對各國的稅率調整為「降多升少」，共13個經濟體獲調降（斯里蘭卡的稅率陡降14個百分點），四個經濟體被調升（巴西大幅調升40個百分點），維持不變的有五個經濟體。
從這個趨勢研判，即便美國8月1日對貿易夥伴課徵更高的稅率，中國大陸對美國出口的劣勢將愈來愈明顯，因為中國大陸與其他經濟體的輸美關稅差距雖比之前縮小，但仍然很大，中國大陸企業將繼續因美國貿易政策，而承受龐大的競爭壓力。中國大陸輸美產品目前被課徵55%關稅。
彭博經濟學家則估算，在美中5月12日達成關稅戰休兵90天的協議後，中國大陸輸美商品出口的平均關稅為40%，這個估計值已納入美中第一次貿易戰期間加徵的關稅、芬太尼相關關稅、對等關稅和產業式關稅。
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