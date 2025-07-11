台美關稅談判未明朗 政院：關鍵議題有共識

美國總統川普至今已公布22個國家的新對等關稅稅率，但台灣不在名單中。行政院昨（10）日表示，談判團隊仍在華府持續與美方磋商，雙方針對談判關鍵議題有凝聚共識，後續談判議題也有交換意見，雙方同意持續推進談判，並洽約下輪實體談判。

美國對台稅率尚未明朗，台美談判進展受到外界關注。行政院長卓榮泰昨日接見「世界台灣商會聯合總會第31屆回國訪問團」前，被媒體問及，行政院副院長鄭麗君仍在華府，是否代表談判有好消息？他笑回「滿加油的」，被問到是否熬夜與談判團隊視訊，他並未進一步回答；秘書長龔明鑫面對媒體提問，則是比出大大的讚。

鄭麗君上周率團赴美談判，至今已將近一周，賴清德總統、卓揆相當關注美方動態，與談判團隊保持密切聯繫。

外界關注台美談判是否樂觀？行政院發言人李慧芝昨日在行政院會後記者會表示，台灣尚未收到美國關稅相關通知函，由鄭麗君及經貿辦總談判代表楊珍妮所帶領的談判團隊，是在7月8日與美方談判團隊於華府進行第三次實體會晤。

李慧芝表示，台美針對談判關鍵議題也有凝聚共識，對於後續談判議題亦交換意見，雙方同意談判會持續推進，並洽約下一輪實體談判。

李慧芝也提到，鄭麗君人尚在美國華府，至於更多細節，則因牽涉到台美雙方談判默契，未來若有可對外說明時機，一定會適時說明。她強調，台美雙方關稅談判仍持續進行，也不斷在磋商中，希望能夠有好消息。

台美雙方就對等關稅議題談判以來，已經過三次實體磋商。從最一開始先針對關稅、非關稅議題對焦，到雙方皆認同取得建設性進展，最近一次磋商，則針對談判關鍵議題凝聚共識，談判持續推進。

外界認為，台美之間針對貿易不平衡、農產品（如美豬、美牛）、汽車關稅等議題，仍在持續磋商當中。其中台美貿易方面，根據台灣財政部最新統計，今年上半年台灣對美出口789億美元，自美國進口237億美元，對美出超552億美元，出超規模持續擴大。