台美關稅談判未明朗 政院：關鍵議題有共識

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
美國總統川普至今已公布22個國家的新對等關稅稅率，但台灣不在名單中。聯合報系資料照
美國總統川普至今已公布22個國家的新對等關稅稅率，但台灣不在名單中。聯合報系資料照

美國總統川普至今已公布22個國家的新對等關稅稅率，但台灣不在名單中。行政院昨（10）日表示，談判團隊仍在華府持續與美方磋商，雙方針對談判關鍵議題有凝聚共識，後續談判議題也有交換意見，雙方同意持續推進談判，並洽約下輪實體談判。

美國對台稅率尚未明朗，台美談判進展受到外界關注。行政院長卓榮泰昨日接見「世界台灣商會聯合總會第31屆回國訪問團」前，被媒體問及，行政院副院長鄭麗君仍在華府，是否代表談判有好消息？他笑回「滿加油的」，被問到是否熬夜與談判團隊視訊，他並未進一步回答；秘書長龔明鑫面對媒體提問，則是比出大大的讚。

鄭麗君上周率團赴美談判，至今已將近一周，賴清德總統、卓揆相當關注美方動態，與談判團隊保持密切聯繫。

外界關注台美談判是否樂觀？行政院發言人李慧芝昨日在行政院會後記者會表示，台灣尚未收到美國關稅相關通知函，由鄭麗君及經貿辦總談判代表楊珍妮所帶領的談判團隊，是在7月8日與美方談判團隊於華府進行第三次實體會晤。

李慧芝表示，台美針對談判關鍵議題也有凝聚共識，對於後續談判議題亦交換意見，雙方同意談判會持續推進，並洽約下一輪實體談判。

李慧芝也提到，鄭麗君人尚在美國華府，至於更多細節，則因牽涉到台美雙方談判默契，未來若有可對外說明時機，一定會適時說明。她強調，台美雙方關稅談判仍持續進行，也不斷在磋商中，希望能夠有好消息。

台美雙方就對等關稅議題談判以來，已經過三次實體磋商。從最一開始先針對關稅、非關稅議題對焦，到雙方皆認同取得建設性進展，最近一次磋商，則針對談判關鍵議題凝聚共識，談判持續推進。

外界認為，台美之間針對貿易不平衡、農產品（如美豬、美牛）、汽車關稅等議題，仍在持續磋商當中。其中台美貿易方面，根據台灣財政部最新統計，今年上半年台灣對美出口789億美元，自美國進口237億美元，對美出超552億美元，出超規模持續擴大。

關稅 川普

延伸閱讀

鄭麗君赴華府談判關稅結果樂觀？ 卓榮泰、龔明鑫都笑了

關稅談判進度 政院尚難向國人說明

特別預算擴大普發現金 政院憂財政紀律

藍稱台電補千億「寸土不讓」 政院再打天災搶修牌籲支持

相關新聞

已公布國家稅率多降…大陸出口劣勢增 供應鏈恐加速外移

美國總統川普本周已致函廿二個貿易夥伴公布各國最新關稅稅率，仍不包含台灣、歐盟及澳洲等貿易規模較大的夥伴，但綜觀迄今公布的稅率，整體趨勢仍是「降多升少」，各國壓力減輕，中國大陸對美出口的劣勢則愈來愈明顯，可能促使供應鏈加速遷出大陸。

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

政治新聞網Axios報導，美國總統川普日前公布新一波關稅名單，並將生效期延後至8月1日。專家指出，雖然關稅政策即將落地，...

台美關稅談判未明朗 政院：關鍵議題有共識

美國總統川普至今已公布22個國家的新對等關稅稅率，但台灣不在名單中。行政院昨（10）日表示，談判團隊仍在華府持續與美方磋...

關稅陰影下…魯比歐出席東協論壇 強調「東南亞仍是華府優先事項」

美國國務卿魯比歐十日在馬來西亞吉隆坡與東南亞國家外長會面，向各國保證雖然總統川普祭出關稅，但東南亞依舊是華府的優先考慮事項。這是魯比歐上任以來首次訪問亞洲，尋求加強與印太國家關係抗衡中國大陸影響力。但川普近日對馬來西亞等多個東南亞國家寄出關稅信，讓魯比歐此行蒙上陰影。

美課銅50%關稅 家電、電子產品、汽車恐漲價推升通膨

美國總統川普九日宣布，自八月一日起對輸美銅材課徵百分之五十關稅，並援引國家安全評估為依據，特別提到銅是製造半導體、飛彈和極音速武器的關鍵原料。

台美談判…傳我擬放行美牛內臟、絞肉 豬腎萊劑值比照國際

美國總統川普尚未宣布台灣新對等關稅稅率，行政院昨指出，副院長鄭麗君仍在華府磋商，台美正洽約下輪談判，據悉，我方以百分之十為目標，晶片關稅談判則預料將拉長戰線因應。此外，本報掌握，我方擬放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並將豬腎萊劑容許值比照國際標準，相關訊息已傳遞給美方。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。