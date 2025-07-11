川普通知八國關稅巴西最高50% 新一批信函仍未包含台灣

經濟日報／ 編譯葉亭均劉忠勇／綜合外電
美國總統川普9日公布新一批共八國的關稅通知函，仍不包含台灣。路透
美國總統川普9日公布新一批共八國的關稅通知函，仍不包含台灣。路透

美國總統川普9日公布新一批共八國的關稅通知函，仍不包含台灣，最受矚目者為儘管美國對巴西享有貿易順差，巴西的稅率卻遭調高至50%，部分原因是為了報復巴西持續對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的起訴行動，可能引發美國其他貿易夥伴的警戒。

在川普發布的最新通知函中，伊拉克、摩爾多瓦、利比亞、斯里蘭卡的關稅都獲調降，菲律賓、汶萊和巴西則調升，阿爾及利亞維持在30%。

川普對各國稅率調整
川普對各國稅率調整

白宮同日公布的文件也證實，新稅率8月1日起將取代4月2日公布的對等關稅稅率，原定4月9日起實施的更高額關稅緩徵期，正式延至8月1日，且適用所有貿易夥伴，無論是否已收到通知函。已實施的產業式關稅（汽車與零組件、鋼鋁）、和可能即將實施的產業式關稅（藥品、半導體、關鍵礦產等）依然豁免於對等關稅。

菲律賓的稅率從17%被調高到20%，與越南相同。菲律賓駐美大使羅穆爾茲說，菲國官員正安排前往美國的行程，與美國進一步協商。

川普4月公布的巴西關稅稅率原為最低的10%，最新信函卻大幅調高40個百分點，他給巴西的信函內容也和其他國家不同，除了表明是針對「兩國之間極不公平的貿易關係」的回應，還要求巴西放棄以2022年策劃政變為由，對波索納洛所進行的審判，「這場審判不該發生，是一場應立即終止的獵巫」。他也提到巴西對美國社交媒體的審查。波索納洛是魯拉的政敵，任內仿效川普的政治風格，獲得「巴西川普」稱號。

巴西總統盧拉9日回嗆，表示「任何片面提高關稅的措施，都將根據巴西經濟對等法予以回應」，巴西是主權國家，「不會接受他國指教」。

巴西的通知函凸顯川普明確以關稅作為對一國內政與司法事務的懲罰手段。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所客座資深研究員歐森指出，美國以加徵關稅施壓要求一國停止國內司法程序，前所未見，形同暗示其他貿易夥伴，任何其他可能引發川普不滿的議題，都可能是加徵關稅的藉口，「引人懷疑對等關稅協商能否真正確定任何事情」。

關稅 川普

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