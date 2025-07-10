解鈴還需繫鈴人？巴西遭重課50%關稅 傳前總統考慮與白宮直接磋商

美國總統川普9日把對巴西的關稅一口氣從10%增加到50%，是美方迄今對貿易夥伴開出的最高稅率，川普的理由除了不公平貿易以外還有一條「罪名」，就是巴西政府對前總統波索洛納的「政治獵巫」，讓他想替「好朋友」出口氣。

CNN Brasil引述熟悉波索洛納的人士說法報導，波索洛納正考慮與白宮啟動直接磋商，目的在削弱巴西左翼政黨的言論；左翼政黨將關稅上調歸咎於波索洛納之子、也就是國會議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）在美國針對巴西最高法院的行動。波索洛納盟友目前的評估是，此事對右翼造成傷害。

早在對巴西「加稅」之前，川普近日便不斷砲轟巴西起訴波索納洛的行為是「獵巫」行動，美國與巴西的緊張關係持續升級。

波索洛納在任期間與川普交好，但於2022年巴西總統大選中敗給政敵魯拉，魯拉重新掌權後，司法當局指控波索納洛涉嫌發動陰謀政變，以推翻大選結果。

專家指出，川普此舉對魯拉而言可能「是福不是禍」，可以抓住對抗美國帝國主義的議題，凝聚民心，反而有助他扭轉低迷民調，為明年大選鋪路。

當地報紙《環球報》（O Globo）報導，巴西政府的選項包括在世界貿易組織（WTO）對美國宣布的50%關稅採取法律行動。報導未披露信息來源。根據報導，巴西政府將主張，世貿組織禁止歧視性關稅，並規定必須平等對待貿易夥伴，除非涉及國家安全面臨風險。