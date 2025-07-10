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仍有時間磋商？美國務卿安撫大馬總理 關稅通知只是「一般信函」

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國國務卿盧比歐（左）10日向馬來西亞總理安華（右）表示，仍有時間磋商川普總統宣布對大馬課徵的關稅。路透
美國國務卿盧比歐（左）10日向馬來西亞總理安華（右）表示，仍有時間磋商川普總統宣布對大馬課徵的關稅。路透

美國國務卿盧比歐周四（10日）安撫馬來西亞總理安華說，仍有時間磋商川普總統宣布對大馬課徵的關稅

安華在吉隆坡舉行的東協（ASEAN）峰會場邊與盧比歐會晤後表示，川普日前寄給安華宣布對馬來西亞徵收25%關稅的信件，是一封「一般的」信函。

除了大馬外，川普政府也對其他東協成員國課徵高關稅，分別是印尼32%、柬埔寨與泰國（36%），而寮國與緬甸更面臨高達40%關稅。

安華說，盧比歐承認馬來西亞是美國在東南亞地區重要的貿易夥伴。安華與盧比歐還討論了加薩衝突以及強化美國與東南亞國家關係等問題。

盧比歐在會晤大馬外長時表示，不可能忽視東協組織。他並表示，美國是東協的堅定合作夥伴，華府並不認為東協是任何民族國家的外圍團體。盧比歐強調，我們的共同目標是建立一個自由開放、安全繁榮的印太地區。

馬來西亞 關稅 美國 盧比歐 東南亞 川普

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