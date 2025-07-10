與美貿易談判...日本吞25%關稅 商界大老怒批政府「誤判」

美國總統川普本周陸續發布各國關稅通知函，其中對日本課徵25%關稅。英國金融時報報導，日本企業高管協會會長、三得利控股公司執行長新浪剛史指責日本政府在與美國進行貿易談判時犯下「錯誤」，稱日本政府低估了川普的決心。

新浪表示，日本堅持完全免除關稅，可能讓川普感覺到「被背叛」，如果日本談判代表展現更大彈性，日本關稅稅率可能只有10%。他告訴金融時報：「日本低估了川普的決心。他們認為時間站在日本這邊，這是重大錯誤。」

新浪還說，日方現在處於弱勢，可能被迫做出重大讓步，才能達成協議。他指出，達成協議的窗口正在縮小，日本本月20日將舉行參議院選舉，首相石破茂領導的自民黨選情吃緊。

新浪表示：「可能一切都太晚了。」

匯豐銀行8日表示，日本可能發現做出進一步讓步是最困難的。他們說：「石破的執政聯盟面臨巨大壓力，要在20日參院選舉前保護汽車出口商、稻農和其他關鍵選區。」

在這之前，日美雙方進行數周似乎毫無成果的談判，儘管雙方都聲稱取得進展。川普上周指控日本「被寵壞」，稱他們拒絕承諾購買更多美國米及允許美製汽車進入日本市場。

新浪表示，日本固執己見，包括石破拒絕犧牲稻農以保護日本汽車產業，浪費故首相安倍晉三的政治遺產。安倍在川普首個總統任期內，與川普保持良好關係。新浪說：「川普因為安倍而對日本抱持很高期望，且相信日本能成為範例。」

智庫歐亞集團（Eurasia ）日本和亞洲貿易主任博林（David Boling）同意新浪的批評。博林曾是美國官員，參與過2020年生效的美日貿易協議談判。他說：「日本採取極端立場，要求美國必須取消所有關稅，這是嚴重誤判。如果日本想在8月1日前達成協議，就必須更務實。」