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哈薩克總統致函川普 盼新關稅達折衷方案
哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）致函美國總統川普（Donald Trump），在美方對哈薩克祭出新的25%對等關稅後，表達希望就貿易問題展開建設性對話。
路透社報導，川普本週再度掀起全球貿易戰，延續其「美國優先」政策，對多國祭出更高關稅。
自8月1日起，從哈薩克出口至美國的商品將面臨25%的對等關稅。不過，這個石油資源豐富的國家大多數出口品項並不受新關稅影響。哈薩克貿易部表示，主要出口項目如石油、鈾、白銀、鐵合金、鉭和鈦等，皆獲豁免。
托卡葉夫在信中表示，哈薩克願與白宮保持對話，尋求合理解決貿易爭議的方式。
總統新聞辦公室也發聲明表示：「托卡耶夫對於貿易問題能找到折衷方案，抱持信心。」
2024年，哈薩克與美國的貿易總額達42億美元，較2023年成長4%。
哈薩克出口至美國的主要商品以原油為主，占比56.2%；其次為鈾（16.4%）、白銀（12.2%）、鐵合金（9.5%），以及鉭及其製品，占0.89%。
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