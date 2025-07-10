比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

美國總統川普本周陸續發布各國關稅通知函，目前已公布22國新稅率，其中對日本和南韓貨品各課徵25%關稅，巴西的關稅則一次從10%增加到50%，而目前名單尚未包含台灣，讓許多人感到非常緊張。對此，財經專家吳嘉隆在臉書上推測，台灣很有可能稅率比20%還低，並直言「綜合來看，應該會是好消息的可能性比較大。我是說可能性」。

吳嘉隆表示，川普對等關稅的第一波名單中共有14國，其中最低稅率的國家為日本與南韓的25%，而第二批名單有8國，最低稅率是菲律賓的20%，「在這兩波名單當中，都還沒有台灣」。他認為，若台灣關稅稅率是25%或更多，那川普可以在首波名單時就一起宣布，才不會顯得突兀。

另外吳嘉隆指出，如果台灣與菲律賓同樣為20%稅率，那也可以在第二波名單時一起宣布。他分析，假設台灣稅率是15%，甚至10%，「那麼在第一波名單當中宣布出來的話，就會顯得很突兀，因為跟日本、南韓的25%形成強烈對比」，此舉也將引起國內外媒體大肆討論。

就算在第二波名單當中，台灣稅率若是15%或10%，吳嘉隆直言，「那還是相當震撼，形成強烈對比」。因此，他猜想台灣目前未出現在前兩波關稅名單中，很可能是因為台灣稅率比20%還要低，「否則的話，在第二波一併宣布就可以了，不是嗎？」

吳嘉隆也透露，理論上可以認為台灣和美國還在談判，所以才還未收到結果，不過他坦言，「台灣不在前兩波名單當中，綜合來看，應該會是好消息的可能性比較大。我是說可能性」。

最後吳嘉隆補充，川普早早就宣布將越南稅率從46%一口氣降至20%，可能是因為越南滿足美國要求，被當作模範生，而台灣或許還在與美方拉鋸，才被延後宣布。

針對關稅議題，行政院發言人李慧芝10日表示，我國談判團隊仍在華府持續與美方磋商中，雙方針對談判的關鍵議題也有凝聚共識，如果有相關訊息的話，也會適時對外說明。