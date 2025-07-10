新加坡副總理將赴美 爭取藥品關稅減免

新加坡副總理兼貿工部長顏金勇今天表示，他將前往美國商討新加坡藥品出口的關稅減免事宜，以減輕關稅措施造成的經濟衝擊；儘管新加坡經濟上半年表現相對穩健，未來幾個月的成長有可能趨緩。

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈現貿易順差，新加坡是唯一對美出現逆差的東協（ASEAN）國家。美國總統川普先前公布對多國加徵關稅的名單中，新加坡被課徵10%的關稅，稅率相對較低。

聯合早報、路透社等媒體今天報導，顏金勇在一場記者會上談及關稅措施對新加坡經濟可能帶來的影響。顏金勇指出，將出訪美國以更了解美國關切的議題、優先考慮事項和核心利益，並探索深化兩國經濟連結的方式。

他說，「我曾提到美國對我國（新加坡）出口到美國的藥品，提供了潛在的關稅減免。我們正在與美方進行討論，以更好地瞭解他們的期望」，為新加坡企業探索可行方案。至於半導體領域，顏金勇指出待與美方完成藥品方面的討論後，「也許就會觸及半導體議題」。

顏金勇表示，部分國家利用對等關稅90天暫停期提前進貨，支撐新加坡上半年經濟保持相對良好的增長動能。但他也指出，「鑑於未來可能進一步調高關稅，以及前期進貨效應逐漸減弱，很可能在未來6至12個月內出現經濟成長放緩的情況」。

他補充，貿工部預測今年經濟成長率介於0%到2%之間，目前仍維持此預測不變。

新加坡是亞洲重要貨貿樞紐，帶動「中間人產業」盛況的動力，主要來自國際貿易流動，有些與新加坡本身無直接關聯，而是其他國家或地區之間的轉運貿易活動。新加坡地處麻六甲海峽地理位置，位處連接印度洋與太平洋戰略位置。鑑於新加坡對國際貿易的依賴程度，該國的經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。