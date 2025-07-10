新加坡副總理將赴美 爭取藥品關稅減免
新加坡副總理兼貿工部長顏金勇今天表示，他將前往美國商討新加坡藥品出口的關稅減免事宜，以減輕關稅措施造成的經濟衝擊；儘管新加坡經濟上半年表現相對穩健，未來幾個月的成長有可能趨緩。
新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈現貿易順差，新加坡是唯一對美出現逆差的東協（ASEAN）國家。美國總統川普先前公布對多國加徵關稅的名單中，新加坡被課徵10%的關稅，稅率相對較低。
聯合早報、路透社等媒體今天報導，顏金勇在一場記者會上談及關稅措施對新加坡經濟可能帶來的影響。顏金勇指出，將出訪美國以更了解美國關切的議題、優先考慮事項和核心利益，並探索深化兩國經濟連結的方式。
他說，「我曾提到美國對我國（新加坡）出口到美國的藥品，提供了潛在的關稅減免。我們正在與美方進行討論，以更好地瞭解他們的期望」，為新加坡企業探索可行方案。至於半導體領域，顏金勇指出待與美方完成藥品方面的討論後，「也許就會觸及半導體議題」。
顏金勇表示，部分國家利用對等關稅90天暫停期提前進貨，支撐新加坡上半年經濟保持相對良好的增長動能。但他也指出，「鑑於未來可能進一步調高關稅，以及前期進貨效應逐漸減弱，很可能在未來6至12個月內出現經濟成長放緩的情況」。
他補充，貿工部預測今年經濟成長率介於0%到2%之間，目前仍維持此預測不變。
新加坡是亞洲重要貨貿樞紐，帶動「中間人產業」盛況的動力，主要來自國際貿易流動，有些與新加坡本身無直接關聯，而是其他國家或地區之間的轉運貿易活動。新加坡地處麻六甲海峽地理位置，位處連接印度洋與太平洋戰略位置。鑑於新加坡對國際貿易的依賴程度，該國的經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言