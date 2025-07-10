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遭美加徵20%關稅 菲國下週將派代表團協商

中央社／ 馬尼拉10日綜合外電報導
菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）。圖／路透社
菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）。圖／路透社

菲律賓駐華盛頓大使今天表示，計劃與華府協商，盼美國能降低先前對菲律賓商品施加的20%關稅

路透社報導，菲律賓駐美大使羅慕德斯（JoseManuel Romualdez）在電話中說：「我們仍計劃協商，爭取降低關稅。」

美國總統川普昨天向包括菲律賓在內的數個貿易夥伴，發出新關稅稅率將從8月1日起生效的通知，其中對菲律賓的關稅從先前宣布的17%調升至20%。

菲律賓「詢問報」（Inquirer）報導，菲律賓總統投資和經濟事務特別助理兼經濟發展委員會（EconomicDevelopment Committee）主席吳詩澤（Frederick Go）率領的代表團，下週將前往華府，與美方協商取得更有利的關稅協議。

根據詢問報報導，貿工部長羅奎（Cristina Roque）與次長羅多佛（Ceferino Rodolfo）將陪同吳詩澤出席。

羅慕德斯被問到希望達成的稅率時說：「我們再看看。」

根據美國貿易代表署（USTR）的數據，2024年菲律賓與美國的商品貿易總額估計達235億美元（約新台幣6866億元）。

去年美國對菲律賓出口總額為93億美元，較2023年增長0.4%，而去年美國自菲律賓進口總額為142億美元，較2023年增長6.9%。

去年美國對菲律賓的商品貿易逆差較2023年增加21.8%，擴大至49億美元（約新台幣1431億元）。

關稅 菲律賓 美國 川普

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