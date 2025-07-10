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高關稅影響 中國5月對美出口服飾金額創22年新低

中央社／ 倫敦／紐約9日綜合外電報導

根據最新貿易數據，美國5月從中國進口的服飾金額降至22年來的單月最低，凸顯美國高關稅的影響。

路透社報導，多年來，中國一直是美國服裝進口的最大來源國，但這兩個全球前兩大經濟體貿易關係惡化，中國在美國服飾市場占有率隨之下滑。

美國總統川普4月將關稅上調至145%，促使更多美國零售商減少從中國工廠採購，轉而選擇越南、孟加拉、印度等地。

德拉瓦大學（University of Delaware）時尚與服飾研究教授盧盛（Sheng Lu）表示：「2025年5月美國從中國進口的服飾大幅減少絕非自然現象。」

根據美國國際貿易委員會（USITC）數據，美國5月從中國進口的服飾價值為5.56億美元，低於4月的7.96億美元，且已是連續第4個月減少。上一次月進口金額低於此水準是在2003年5月。

今年稍早，由於預期川普將加徵關稅，美國零售商紛紛開始囤貨：1月從中國進口的服飾價值為16.9億美元，較去年同期的14.7億美元成長15%。

盧盛表示，儘管中美兩國近期達成貿易協議，但大多數美國主要時尚品牌仍計劃進一步減少中國業務，甚至可能完全撤出中國。

關稅 川普

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