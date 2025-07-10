整理包／一表看懂川普迄今對22國關稅調整 解析箇中兩大意涵

美國總統川普本周以來，已致函22個貿易夥伴公布各國的最新關稅稅率，仍不包含台灣、歐盟及澳洲等貿易規模較大的夥伴，但綜觀迄今公布的稅率，整體趨勢仍是「降多升少」，各國壓力減輕，中國大陸對美出口的劣勢則愈來愈明顯，可能促使供應鏈加速遷出中國大陸。

白宮發布的文件也證實幾個關鍵，首先是新的稅率將從8月1日起，取代最初4月2日公布的各經濟體對等關稅稅率，同時已實施的產業式關稅（汽車與零組件、鋼鋁）、以及可能即將實施的產業式關稅（藥品、半導體、關鍵礦產等）依然豁免於對等關稅。

此外，原定4月9日起實施、但延長至7月9日的更高額對等關稅緩徵期，正式延長至8月1日，且適用於所有貿易夥伴，無論是否已收到關稅通知函。

掌握川普的關稅調整內容

川普9日在自家社群媒體平台Truth Social發布最新一批給八國的關稅通知函，包括菲律賓、汶萊、摩爾多瓦、阿爾及利亞、伊拉克、斯里蘭卡、利比亞及巴西，多數國家的關稅稅率都比4月2日公布的數字有所調整。

伊拉克、摩爾多瓦、利比亞、斯里蘭卡都調降，菲律賓、汶萊和巴西都調升，阿爾及利亞維持在30%。不過，伊拉克、利比亞和阿爾及利亞對美國的多數出口為能源產品，不適用對等關稅。川普已在7日陸續公布14個貿易夥伴的關稅通知函，包括日本、南韓、馬來西亞、印尼、泰國、南非、寮國及緬甸等。

相較於其他21國收到的標準化信函，川普在給巴西的通知函中，要求巴西放棄以2022年策劃政變為由，對前總統波索納洛所進行的審判，還提到巴西對美國社交媒體的審查。鄙棄迄今收到關稅函的其他國家不同，美國去年對巴西享有55億美元的貿易順差。

整體而言，美國迄今對各國的稅率調整為「降多升少」，共13個經濟體獲調降（斯里蘭卡的稅率陡降14個百分點），四個經濟體被調升（巴西大幅調升40個百分點），維持不變的有五個經濟體。

中國大陸劣勢愈來愈大

從這個趨勢研判，即便美國8月1日對貿易夥伴課徵更高的稅率，中國大陸對美國出口的劣勢將愈來愈明顯，因為

中國大陸與其他經濟體的輸美關稅差距雖比之前縮小，但仍然很大，中國大陸企業將繼續因美國貿易政策，而承受龐大的競爭壓力。中國大陸輸美產品目前被課徵55%關稅。

彭博經濟學家則估算，在美中5月12日達成關稅戰休兵90天的協議後，中國大陸輸美商品出口的平均關稅為40%，這個估計值已納入美中第一次貿易戰期間加徵的關稅、吩坦尼相關關稅、對等關稅和產業式關稅。

美中貿易戰休兵期將於8月12日到期，中國大陸的談判前景將面臨更多不確定性。彭博經濟學家預估的基準情境是中國大陸輸美關稅會大致維持在當前水準，關稅的組成可能出現變化，代表中國大陸與其他經濟體之間的輸美關稅差距將持續存在，若差距進一步擴大，中國大陸出口的下行風險也將提高。