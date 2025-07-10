川普替好友出氣賞巴西50%關稅 專家指1點反倒弄巧成拙

華盛頓郵報報導，美國總統川普9日將對巴西的關稅一口氣從10%增加到50%，是美方迄今對貿易夥伴開出的最高稅率。專家指出，川普此舉對現任巴西總統魯拉而言可能「是福不是禍」，可以抓住對抗美國帝國主義議題來凝聚民心，扭轉低迷民調為明年大選鋪路。

川普9日在通知信中，以不公平貿易和巴西政府對前總統波索洛納的「政治獵巫」為由加稅。

波索洛納在任期間與川普交好，於2022年巴西總統大選中敗給政敵魯拉，魯拉重新掌權後，司法當局指控波索納洛涉嫌發動陰謀政變以推翻大選結果。川普強烈批評巴西起訴波索納洛，稱他是「獵巫」行動受害者，美國與巴西的緊張關係持續升級。

此外，華郵報導描述，川普的不公平貿易指控讓許多巴西人感到意外，因為從2008年以來，巴西每年對美國都維持貿易逆差。以2024年為例，美國對巴西的貿易順差達到68億美元。

對此，巴西總統魯拉也強硬表態，將「予以對等回應」，並強調，巴西司法系統處理「不容干預或威脅」。

川普大幅加稅對魯拉而言可能「是福不是禍」。華郵報導指出，川普加稅撼動巴西政壇，魯拉現在民調低迷，料將抓住「美國帝國主義」議題凝聚選民支持，為明年的總統大選鋪路。

一名巴西外交部官員不具名表示：「從政治角度來說，這對巴西政府簡直是一份禮物。正好發生在執政當局陷入困境之際，這可能會成為明年選戰的焦點。」