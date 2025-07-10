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整理包／川普公佈兩波關稅名單！22國新舊稅率比較 僅5國變高了

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普9日宣布將於8月1日起向各國課徵對等關稅，並於7日起陸續發出關稅通知信，現已公布22國稅率，較4月公布的數字皆有變動，但目前名單尚未包含台灣。

川普7日起陸續透過「真實社群」發布關稅信，首波公布14國，日本、南韓、馬來西亞、哈薩克等國均為25%，南非、波士尼亞與赫塞哥維納為30%，印尼32%，孟加拉、塞爾維亞為35%，泰國、柬埔寨為36%，緬甸、寮國為40%。

第二波名單共8國，其中菲律賓為20%，摩爾多瓦、汶萊為25%，利比亞、伊拉克、阿爾及利亞、斯里蘭卡皆為30%，巴西則是50%。

依目前公布的22國稅率，多數國家較4月數字略減，其中以柬埔寨-13%、斯里蘭卡-14%最高；南韓、南非、印尼、泰國、阿爾及利亞等5國關稅無變動；僅5國稅率增加，包括日本+1%、馬來西亞+%、汶萊+1%、菲律賓+3%、巴西+40%，其中巴西面臨50%的新關稅，為目前已公布國家中最高。

《聯合新聞網》茲整理各國新舊稅率比較如下。

川普 關稅

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