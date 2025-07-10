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川普宣布對銅徵收50%關稅 專家：衝擊半導體、電動車

中央社／ 舊金山9日專電
美國總統川普表示，8月起針對進口銅徵收50%的關稅。圖為銅線纜。美聯社
美國總統川普表示，8月起針對進口銅徵收50%的關稅。圖為銅線纜。美聯社

美國總統川普今天宣布對關鍵原物料銅徵收50%關稅，自8月1日生效。經濟學家和產業專家指出，這項政策恐導致家電、電子產品、汽車等眾多商品價格上漲，推升家庭能源費用，引發通膨，從各方面來看都沒有益處。

川普（Donald Trump）今天表示，將對銷往美國的銅徵收50%的關稅，表示這是在針對國家安全評估後所做出的決定。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導分析，這將產生一連串連鎖效應，首當其衝的產業包括建築業、半導體、電動車、太陽能板等再生能源零件。

分析師指出，對銅實施50%的關稅，對消費者而言，冰箱、冷氣機等家電產品，還有電動車價格極有可能上漲。

美國喬治梅森大學（George Mason University）莫卡特斯中心（Mercatus Center）政治經濟學教授戴扈傑（Veronique de Rugy）表示，「銅對半導體和電動車的發展來說，是非常重要的元素。這項宣布已導致銅價劇烈上漲，可以看出這真的影響很大。」

戴扈傑認為，「川普之所以選擇銅，是因為它對許多重要產業而言極為關鍵。」

競爭企業研究所（Competitive Enterprise Institute）資深經濟學家楊恩（Ryan Young）則表示，銅是電線與管線的重要材料，也被用作散熱器與家電中的導熱元件，對銅徵收高額關稅恐將引發通膨。

楊恩指出，這項關稅從各個方面來看都是不好的消息，「如果企業成本上升，他們就會轉嫁給消費者，所以我們會看到居家維修與所有銅製的東西都變得更貴。」

楊恩補充，對銅徵收關稅還可能讓全國電網維護成本上升，進一步推升家庭能源費用，「這將對電力產業和所有使用電力的民眾產生負面影響。」

川普認為，關稅能提供誘因，提升關鍵原物料的國內產量，並有助創造製造業就業機會。

美國高度依賴智利、加拿大供應銅，根據摩根士丹利（Morgan Stanley）研究，美國去年銅進口量滿足了全國銅需求的53%。

川普 關稅

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