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新一波川普關稅增幅一次看！菲律賓稅率「不減反增」 專家揭原因

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日在白宮會晤多個非洲國家領袖。路透
美國總統川普9日在白宮會晤多個非洲國家領袖。路透

日經亞洲報導，美國總統川普於當地時間9日公布新一輪8國關稅名單，其中菲律賓的稅率不減反增，從原來的17%增加到20%。專家指出，菲律賓一直秉持誠意與美方談判，結果稅率調升的原因仍不明朗。合理推測是美方依據與越南協議為基準，但此舉恐削弱美方作為談判夥伴的可信度，並造成更廣泛的戰略影響。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞計畫主任波林（Gregory Poling）表示，目前尚不清楚為何對菲律賓的關稅不減反增。波林表示，最合理的推測是，「美方可能是根據與越南的協議，認為20%是一個適用的標準起點。」

川普上周與越南達成協議，將對等關稅稅率從46%降至20%，並開出40%的貨品轉運稅；越南則對美國商品採取零關稅。

前白宮國安會東南亞事務主任李文（Henrietta Levin）透露，菲律賓一直秉持誠意回應美方的關稅關切。她指出：「如今美方調高稅率標準，無疑讓整個談判進程受到質疑，也削弱其作為談判夥伴的可信度。」

李文現為CSIS中國研究計畫的資深研究員，她進一步提到，特別令人憂心的是，菲律賓是美國的協定盟邦，若美方作為破壞馬尼拉對美國的信任，可能造成更廣泛的戰略影響。

李文強調：「若美國希望在東南亞有效抗衡中國，就必須展現出是一個可靠且可預期的長期夥伴。遺憾的是，這些措施完全釋出相反的訊號。」

根據美國貿易代表辦公室（USTR）資料，2024年美國對菲律賓的商品貿易逆差達49億美元，較前一年增加21.8%，菲律賓出口至美國的商品金額遠高於美國對菲出口。

根據菲律賓統計局資料，美國是菲律賓5月出口總額最高的目的地，主要出口品項包括半導體與其他電子產品。

另外，根據金融時報彙整第二輪關稅名單8國增減幅度，括號內為增減的百分點：

菲律賓：20%（+3）

汶萊：25%（+1）

摩爾多瓦：25%（-6）

阿爾及利亞：30%（-0）

伊拉克：30%（-9）

利比亞：30%（-1）

斯里蘭卡：30%（-14）

巴西：50%（+40）

川普 關稅

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