川普宣布了！50%銅關稅自8月1日生效

美國總統川普表示，從8月1日起，美國將對銅進口品徵收50%的關稅，此舉勢必對從汽車、住宅到家電等依賴這種工業金屬的生產商造成衝擊。

這項徵稅措施是川普一系列關稅政策中的最新行動，促進國內的採礦與金屬加工產業。川普已經提高鋼鐵與鋁的進口關稅，並暗示未來還會有更多針對特定產業的關稅措施。

為了搶在川普新的銅關稅措施上路前完成交貨，全球生產商已加緊行動，近來甚至將部分貨物改運送至夏威夷和波多黎各，以縮短運輸時間。自2月川普首次提出關稅計畫以來，全球貿易商已向美國輸送了創紀錄的大量銅產品，希望趕在關稅落地前交貨，從中獲取可觀利潤。