遭美課對等關稅由17%增為20% 菲律賓：進一步和美方協商

川普政府周三宣布將菲律賓關稅稅率從4月宣布的17%調高到20%，等同於越南。菲律賓駐美大使羅穆爾茲（Jose Manuel Romualdez）對此表示，菲律賓將進一步和美方協商。

他周四透過手機簡訊說：「我們還會繼續協商。」他說，菲律賓官員正安排前往美國的行程。目前亞洲各國貿易官員都在8月1日最後期限前，爭取更好的貿易條件，越南已爭取到關稅由前先宣布的46%降為20%。

菲律賓5月初和美國展開協商前，原本希望能擴大向美採購，藉此爭取降低關稅稅率。菲律賓貿易部長羅奎（Cristina Roque）曾表示，菲律賓計劃擴大進口美國黃豆和冷凍肉品，同時擴大半導體、椰子和芒果等產品銷美。

菲國官員先前對於17%這個相對較低的稅率，曾抱持審慎樂觀態度，認為這有助於總統小馬可仕吸引外資的政策。不過，新關稅不降反增，恐澆熄菲律賓的期待。

美國政府數據顯示，去年美國對菲律賓的貿易逆差為49億美元，雙邊貿易總額達235億美元。相較之下，美國對泰國的貿易逆差為456億美元，對越南則高達1,235億美元。