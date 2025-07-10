川普宣布8月起課徵50％銅稅

美國總統川普9日宣布擬於8月1日起課徵進口銅50%的關稅，指銅在國防部最常使用的材料中位居第二，對國家安全非常重要。

川普日前表示將針對特定產業課徵關稅，包括半導體、藥品和銅材；川普9日宣布將在8月1日起課徵進口銅50%的關稅。

川普表示，經過非常周全的國家安全評估，發現銅材常用於半導體、飛機、船隻、彈藥、數據中心、鋰離子電池、雷達系統、飛彈防禦系統，甚至超音速武器之上；川普說，銅材室美國國防部第二多使用的材料。

川普質疑前政府為何要大幅削減這樣重要的產業？川普說，50%的進口銅關稅將扭轉拜登政府不經思考的作為和愚蠢，美國將再次建立具有壓倒優勢的銅產業。