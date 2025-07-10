川普正式宣布！8月1日課徵進口銅50%關稅 特別援引國安理由

美國總統川普於當地時間8日才表示打算對進口銅課徵50%關稅，隨後便在9日晚間宣布，自8月1日起對輸美銅材徵收50%關稅，並援引國家安全評估為依據，特別提到銅是製造半導體、飛彈還有極音速武器的關鍵原料。

根據川普在真實社群發文表示：「我宣布自2025年8月1日起，對銅徵收50%關稅，此舉是收到一份詳盡的國家安全評估報告後作出的決定。」

川普提到，「銅是製造半導體、飛機、船艦、彈藥、資料中心、鋰電池、雷達系統、飛彈防禦系統，甚至是美國正大量打造的極音速武器等關鍵項目的必要材料。銅是美國國防部使用量第二多的材料！」

川普另外又說：「為什麼我們那些愚蠢（又愛打瞌睡！）的「領導人」要讓如此重要的產業遭到毀滅？這項50%關稅將扭轉拜登政府的魯莽行徑與愚蠢決策。美國將再次建立一個強勢的銅產業。畢竟，這是我們的黃金時代！」