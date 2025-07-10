回嗆川普50%關稅！巴西總統說不接受「指教」將用對等法回敬美國

針對美國總統川普宣布將對巴西關稅稅率提高至50%，巴西總統魯拉周三（9日）深夜在社群媒體回嗆，表示「任何單方面提高關稅的措施都將根據巴西經濟對等法予以回應」，並說巴西是主權國家，「不會接受別人來指教」。

川普對巴西設定的50%最新關稅稅率遠高於4月初設定的10%稅率。川普在社群媒體上公布的一封信中提到，巴西前總統、右派領袖兼魯拉政敵波索納洛（Jair Bolsonaro）正面臨一場審判，罪名是他在2022年敗選後企圖發動政變。川普直接將關稅與政治連結起來，表示這項變更「部分是因為巴西對自由選舉的陰險攻擊，以及對美國人基本言論自由權利的侵犯」。

魯拉同日深夜在社群媒體發文回應表示，「巴西是一個擁有獨立制度的主權國家，不會接受任何人的指教。」他還強調，當局針對政變策劃者的案件完全由巴西司法系統處理，「不容干預或威脅」。

魯拉寫道：「任何單方面提高關稅的行為都將根據巴西經濟對等法予以回應」，「我們與世界往來關係的原則是主權、尊重，以及堅定捍衛巴西的人民利益。」

魯拉還提到，巴西與美國的貿易關係並不像川普在其決定中提到的那樣是貿易逆差。他說，美國政府自己的統計數據顯示，過去15年美國對巴西的商品和服務貿易順差約為4,100億美元。