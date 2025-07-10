台灣明日壓軸？川普新關稅信通知8國 巴西慘吞最高50%、總統回應了

紐約時報報導，美國總統川普於當地時間9日公布第2輪關稅通知信，截至目前仍未包含台灣。最新一批通知共8國，巴西最慘吞50%關稅，川普更援引巴西針對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的審判是「政治獵巫」作為加稅理由。此外，川普錯誤聲稱美國對巴西是貿易逆差，實際上，美國2024年對巴西的貿易順差為74億美元。對此，巴西總統魯拉9日也聲明回應，將對美方新關稅「予以對等回應」。

根據川普第二輪名單，美國將課徵菲律賓20%、摩爾多瓦25%、汶萊25%、利比亞30%、伊拉克30%、阿爾及利亞30%、斯里蘭卡30%和巴西50%的關稅。

紐時報導指出，巴西慘收50%關稅，是目前美國對主要貿易夥伴中的最高稅率。美國去年從巴西進口總額達420億美元，涵蓋燃料、機械、金屬與飛機等產品。

值得注意的是，川普此次未沿用7日至今已使用21次的制式信函格式，而是親自撰寫一封信，譴責巴西政府對波索納洛的司法行動。信中提到，之所以為50%關稅，是為了「與貴國建立公平競爭的條件」，以及「矯正當前政權造成的嚴重不公」。

紐時報導描述，川普試圖透過關稅干預外國刑事審判的舉動，是他將關稅視為「萬用大棒」的極端例證。

衛報報導提到，川普對巴西的通知中有一項明顯的錯誤：他聲稱巴西的貿易政策導致美國對巴西產生「無法持續的貿易逆差」。

事實上，美國對巴西是貿易順差，部分原因可歸功於川普第一任期內於2020年擴大的自由貿易協定。

根據美國貿易代表葛里爾網站的《巴西貿易摘要》最新資料：2024年美國與巴西的商品貿易總額估計為920億美元，當年美國對巴西的商品出口為497億美元，自巴西進口商品為423億美元，2024年美國對巴西的貿易順差為74億美元，較2023年增加31.9%。

對此，魯拉也在當地時間9日發表聲明，稱將對川普威脅開徵50%關稅給予對等回應，「巴西是一個擁有獨立機構的主權國家，不會接受任何人的羞辱」。他補充，川普提出新關稅的理由，有一部分是針對波索納洛的政變未遂指控，但「這部分是巴西司法機關的專屬責任」。

另一方面，截至目前台灣仍收到通知，是否會在美國時間9日前收到（台灣時間10日中午12時），或是要等到美國時間10日，仍是未知數。

川普6日曾對記者表示，未來幾天將會是「信件與協議並行」。他說，最多15封針對主要貿易夥伴的信件將分別於7日、8日與9日寄出。