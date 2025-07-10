川普對巴西稅率從10%猛拉高至50% 竟是因這件事讓他不開心
美國總統川普周三（9日）又公布新一批關稅信函，其中對巴西商品的稅率高達50%，巴西里爾匯率應聲重貶近3%。川普說，此舉部分原因是為了報復巴西持續對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）進行的起訴行動。
川普對巴西設定的最新關稅稅率達50%，比4月初的10%稅率大幅提高。川普在信中提到巴西前總統、右派領袖波索納洛，呼籲當局撤銷對後者策劃政變的指控，「這場審判不該發生，這是一場應立即終止的政治迫害！」
川普在信件中表示，對巴西的新關稅措施同時也是針對「兩國之間極不公平的貿易關係」所做出的回應。
川普再宣布新一輪8國的關稅稅率 不含台灣
這封寄給巴西現任總統魯拉的信，是川普近來陸續寄給其他20多國領袖的信函之一，這些信函表明將對他們賣給美國的商品徵收高額新關稅。
川普9日最新宣布的一輪關稅包含8個國家，除巴西外，還將對阿爾及利亞、利比亞、伊拉克和斯里蘭卡徵收30%的關稅，對汶萊和摩爾多瓦的商品徵收25%關稅，對菲律賓商品徵收20%關稅。這些稅率與川普最初在4月宣布的稅率基本一致，不過伊拉克的稅率較此前的39%下調，斯里蘭卡的稅率也較44%下降。
此前，川普已在7日發布首波14國對等關稅稅率，包含日本、南韓、泰國、印尼、馬來西亞等，稅率落在25%至40%之間。這兩波名單中都不包括台灣。
起訴「巴西版川普」讓美國川普不滿
不過寄給魯拉的信函中，內容更進一步凸顯出它是將美國新的進口關稅，明確做為一種懲罰手段，來懲罰一個國家處理其內部政治與司法事務的方式讓川普「不開心」。
波索納洛是魯拉的政敵，目前正因在2022年選舉敗選後涉嫌發動政變而接受審判。川普直接將此事與政治掛鉤，表示調高關稅「部分原因在於巴西對自由選舉及美國人基本言論自由權的陰險攻擊」。
波索納洛曾在任內仿效川普的政治風格，獲得「巴西版川普」稱號，而他目前面對的指控，與巴西首都選後暴動事件有關，該事件常被拿來與2021年1月6日美國國會暴動相提並論。面對不斷升高的法律壓力，波索納洛多次向川普求助。
里爾匯率重貶 川普把關稅變成罰工具
受關稅消息影響，巴西里爾兌美元匯率重挫近3%至5.6054里爾；追蹤巴西股市的美國最大ETF「iShares MSCI Brazil ETF」盤後交易下跌近2%。
根據川普今年4月宣布的「對等關稅」政策，巴西原本是面臨10%的最低關稅。這封公開信是川普近來發出的20多封信中，首次針對已公告稅率大幅上調。雖然信中沿用了其他公告中提到的「對等」措辭，但巴西卻是第一個與美國並無貿易順差的國家，顯示川普對巴西的不滿格外強烈。
美國是巴西的第二大貿易夥伴，僅次於中國，如今面臨如此高額的關稅，勢必對巴西部分產業造成嚴重衝擊，包括鋼鐵產品、飛機與零件等設備、土木工程設備及非金屬礦物等。
幾天之前，川普也威脅對「金磚國家」成員國加徵關稅。他指責該集團實施「反美政策」。金磚國家高峰會本周在里約熱內盧舉行，由魯拉主持，與會國家在聯合聲明中批評扭曲貿易的關稅政策與對伊朗的軍事打擊，雖未直接挑戰美國，但立場已與川普明顯對立。
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