川普對巴西稅率從10%猛拉高至50% 竟是因這件事讓他不開心

美國總統川普周三（9日）又公布新一批關稅信函，其中對巴西商品的稅率高達50%，巴西里爾匯率應聲重貶近3%。川普說，此舉部分原因是為了報復巴西持續對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）進行的起訴行動。

川普對巴西設定的最新關稅稅率達50%，比4月初的10%稅率大幅提高。川普在信中提到巴西前總統、右派領袖波索納洛，呼籲當局撤銷對後者策劃政變的指控，「這場審判不該發生，這是一場應立即終止的政治迫害！」

川普在信件中表示，對巴西的新關稅措施同時也是針對「兩國之間極不公平的貿易關係」所做出的回應。

川普再宣布新一輪8國的關稅稅率 不含台灣

這封寄給巴西現任總統魯拉的信，是川普近來陸續寄給其他20多國領袖的信函之一，這些信函表明將對他們賣給美國的商品徵收高額新關稅。

川普9日最新宣布的一輪關稅包含8個國家，除巴西外，還將對阿爾及利亞、利比亞、伊拉克和斯里蘭卡徵收30%的關稅，對汶萊和摩爾多瓦的商品徵收25%關稅，對菲律賓商品徵收20%關稅。這些稅率與川普最初在4月宣布的稅率基本一致，不過伊拉克的稅率較此前的39%下調，斯里蘭卡的稅率也較44%下降。

此前，川普已在7日發布首波14國對等關稅稅率，包含日本、南韓、泰國、印尼、馬來西亞等，稅率落在25%至40%之間。這兩波名單中都不包括台灣。

起訴「巴西版川普」讓美國川普不滿

不過寄給魯拉的信函中，內容更進一步凸顯出它是將美國新的進口關稅，明確做為一種懲罰手段，來懲罰一個國家處理其內部政治與司法事務的方式讓川普「不開心」。

波索納洛是魯拉的政敵，目前正因在2022年選舉敗選後涉嫌發動政變而接受審判。川普直接將此事與政治掛鉤，表示調高關稅「部分原因在於巴西對自由選舉及美國人基本言論自由權的陰險攻擊」。

波索納洛曾在任內仿效川普的政治風格，獲得「巴西版川普」稱號，而他目前面對的指控，與巴西首都選後暴動事件有關，該事件常被拿來與2021年1月6日美國國會暴動相提並論。面對不斷升高的法律壓力，波索納洛多次向川普求助。

里爾匯率重貶 川普把關稅變成罰工具

受關稅消息影響，巴西里爾兌美元匯率重挫近3%至5.6054里爾；追蹤巴西股市的美國最大ETF「iShares MSCI Brazil ETF」盤後交易下跌近2%。

根據川普今年4月宣布的「對等關稅」政策，巴西原本是面臨10%的最低關稅。這封公開信是川普近來發出的20多封信中，首次針對已公告稅率大幅上調。雖然信中沿用了其他公告中提到的「對等」措辭，但巴西卻是第一個與美國並無貿易順差的國家，顯示川普對巴西的不滿格外強烈。

美國是巴西的第二大貿易夥伴，僅次於中國，如今面臨如此高額的關稅，勢必對巴西部分產業造成嚴重衝擊，包括鋼鐵產品、飛機與零件等設備、土木工程設備及非金屬礦物等。