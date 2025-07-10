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美國新關稅稅率如何計算？ 川普：基於常識的公式

中央社／ 華盛頓9日專電

繼7日公布針對14國的新關稅稅率後，美國總統川普今天接續公布發給其他8國的新一波關稅信函，未含台灣。對於新稅率的計算方式，川普表示，這是「基於常識的公式」，根據貿易赤字及其他國家對待美國的方式。

川普（Donald Trump）今天下午在白宮回答媒體有關新關稅稅率計算方式的提問時表示，這是「基於常識的公式」，根據貿易赤字、多年來其他國家對待美國的方式及實際數字。

自今年初重返白宮以來，川普狂揮關稅大刀，盼藉以改善美國貿易逆差問題並促使製造業回流。他今天稱，美國已獲得數千億美元的關稅收入，「這對我們國家將是非常棒的一件事。」

川普4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，對多國徵收11%至50%不等的關稅，引發全球金融市場動盪。他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，各國把握時間與美談判，盼爭取較低稅率。

對等關稅暫緩期原訂今天屆滿，但川普7日簽署行政命令將其延至8月1日，並陸續透過自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）公布寫給他國領導人的關稅函。

他今天上午起陸續在社群媒體發布新一波關稅信函，致函對象包括菲律賓、汶萊、摩爾多瓦、阿爾及利亞、伊拉克、利比亞、斯里蘭卡及巴西等8國領導人，這些國家輸美商品面臨的新關稅介於20%至50%之間，將於8月1日生效。其中，巴西面臨50%的新關稅，為目前川普已公布稅率之中的最高。

菲律賓的新關稅稅率為20%，高於4月初宣布的17%；汶萊將被課徵的新稅率為25%，同樣高於先前宣布的24%。阿爾及利亞的新稅率與先前宣布的稅率相同，都是30%；摩爾多瓦、伊拉克、利比亞及斯里蘭卡的新稅率都低於先前宣布的對等關稅稅率，斯里蘭卡的稅率由原先的44%降至30%。

於此之前，川普在7日公布首波關稅信函，發給日本、韓國、馬來西亞、哈薩克、南非、寮國、緬甸、突尼西亞、波士尼亞－赫塞哥維納、印尼、孟加拉、塞爾維亞、柬埔寨、泰國等14國領導人。這些國家面臨的關稅稅率介於25%至40%不等，大部分國家的新稅率都低於4月宣布的對等關稅稅率或持平，只有日本、馬來西亞將面臨比先前略高的25%關稅。

截至目前，川普一共發出關稅信函給22國領導人。台灣未在其中。

對於台美談判進度，國安人士稍早表示，雙邊關稅談判沒有卡關或觸礁，持續討論中。

川普 關稅

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