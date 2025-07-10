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川普公布新關稅通知函共8國 巴西被課50%關稅最高

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

川普政府本周起「開獎」，陸續公布給各國的關稅通知函，美國總統川普日前公布14國的關稅，川普9日再公布8國關稅稅率，其中以巴西關稅稅率最高，達50％，也是目前為止開出最高的關稅稅率。

美國對等關稅的90天寬限期原預計9日到期，川普政府7日起寄送關稅通知函給包括日本、南韓、泰國、印尼、馬來西亞等14個國家，稅率落在25%至40%之間，不過名單上沒有出現台灣。

川普日前簽署行政命令延長關稅寬限期至8月1日，也在周二預告9日將公布至少7國的關稅稅率；川普指出，各國都將在8月1日起開始支付關稅。

川普9日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布最新一輪的關稅通知函，將課徵菲律賓20%、摩爾多瓦25%、汶萊25%、利比亞30%、伊拉克30%、阿爾及利亞30%、斯里蘭卡30%和巴西50%的關稅；川普在關稅通知函也表示，如果透過轉運來避免50%的關稅，將會被課徵更高的關稅。

川普 關稅

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