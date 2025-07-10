川普第二波關稅函未見台灣 菲律賓稅率20%汶萊25%

中央社／ 華盛頓9日專電

美國總統川普今天在社群媒體上公布新一波關稅信函，將對菲律賓課徵20%關稅，汶萊、摩爾多瓦的稅率為25%，阿爾及利亞、伊拉克及利比亞的稅率為30%，8月1日起適用。目前已公布20國的新稅率，至今未含台灣。

川普（Donald Trump）4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，對多國徵收11%至50%不等的關稅，引發全球金融市場動盪。他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，各國把握時間與美談判，盼爭取較低稅率。

對等關稅暫緩期原訂今天屆滿，但川普7日簽署行政命令將暫緩期延至8月1日，並於當天透過自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）公布寫給日本、韓國等14國領導人的首波關稅信函，通知新稅率。其中，日、韓都面臨25%的新關稅。

川普今早持續在社群媒體上發布新一波關稅信函，致函對象包括菲律賓、汶萊、摩爾多瓦、阿爾及利亞、伊拉克及利比亞等6國的領導人，這些國家輸美商品面臨的新關稅介於20%至30%之間。

菲律賓的新關稅稅率為20%，高於4月初宣布的17%；汶萊將被課徵的新稅率為25%，同樣高於先前宣布的24%。阿爾及利亞的新關稅稅率與先前宣布的稅率相同，摩爾多瓦、伊拉克及利比亞的新稅率都低於先前宣布的對等關稅稅率。

川普每一封信的措辭幾乎相同，除了告知新稅率，還警告，若採取報復行動，美國將回敬更高的關稅。但他也語帶保留表示，「這些關稅可能會根據我們與貴國的關係而上修或下調」。

他還在信中寫道，這些稅率將與「所有產業關稅分開處理」。若透過第3地轉運以規避更高關稅，仍將按較高稅率徵收；選擇在美國境內設廠或生產，就不會被徵收這項關稅。

除了日、韓，川普首波發出關稅信函的國家還包括馬來西亞、哈薩克、南非、寮國、緬甸、突尼西亞、波士尼亞－赫塞哥維納、印尼、孟加拉、塞爾維亞、柬埔寨、泰國等國。這些國家面臨的稅率介於25%至40%不等，將於8月1日生效。

截至目前，川普一共發出關稅函給20個國家。他昨天預告，下午還將公布更多國家。

至於台美談判進度，國安人士稍早表示，雙邊關稅談判沒有卡關或觸礁，持續討論中。

美國目前已宣布和中國達成一項貿易架構，以及和英國、越南達成貿易協議。

川普 關稅

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