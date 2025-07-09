快訊

Switch 2台灣開賣啦！凌晨首賣會排隊人潮直擊 他這時間搶到頭香現貨

三星推「平價版摺疊機」Galaxy Z Flip7 FE！親民價格免3萬 規格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

川普公布最新一輪關稅 台灣未上榜

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。 (路透)
美國總統川普。 (路透)

川普政府本周起「開獎」，陸續公布給各國的關稅通知函，美國總統川普日前公布14國的關稅，川普9日再公布6國關稅稅率。

美國對等關稅的90天寬限期原預計9日到期，川普政府7日起寄送關稅通知函給包括日本、南韓、泰國、印尼、馬來西亞等14個國家，稅率落在25%至40%之間，不過名單上沒有出現台灣。

川普日前簽署行政命令延長關稅寬限期至8月1日，也在周二預告9日將公布至少7國的關稅稅率。

川普9日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布最新一輪的關稅通知函，將課徵菲律賓20%、摩爾多瓦25%、汶萊25%、利比亞30%、伊拉克30%和阿爾及利亞30%。

此外，川普8日也表示，除了已經公布的進口汽車、鋼鐵關稅，美國將針對包括半導體、進口銅、藥品等特定產業課徵關稅，更透露可能課徵200%的藥品關稅。

川普 關稅

延伸閱讀

川普自稱嗆習「若犯台就炸北京」錄音曝光

美股早盤／等川普關稅開獎！三大指數小漲 輝達市值逼近4兆美元

足球／川普頻現身體壇盛事 將出席世俱盃決賽

嚇到普亭？川普允增援烏武器 俄「最大規模空襲」射逾700無人機與飛彈

相關新聞

川普公布最新一輪關稅 台灣未上榜

川普政府本周起「開獎」，陸續公布給各國的關稅通知函，美國總統川普日前公布14國的關稅，川普9日再公布6國關稅稅率。

既懸疑又緊張！川普關稅名單透露這些訊息 策略如揭曉選美名次

美國總統川普過去辦選美比賽的經驗豐富，美媒評論者指出，如今他分批揭曉對世界各國課徵「對等關稅」的稅率，就像宣布「環球小姐...

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

政治新聞網Axios報導，美國總統川普日前公布新一波關稅名單，並將生效期延後至8月1日。專家指出，雖然關稅政策即將落地，...

川普：美中關係很好 盧特尼克將訪北京

美國總統川普八日在內閣會議說，近來美國和中國關係很好，在貿易協議上很公平。美國商務部長盧特尼克八日表示，美國與大陸八月初...

美媒：關稅信3結局 「川普終將退縮」再現？

美國總統川普四月二日宣布高關稅時，全球金融市場大震盪、消費者信心下滑，他的民調支持度也大跌。三個月後川普採取關稅信作法，...

美今年關稅收入可達3000億美元

美國總統川普決定將對等關稅實施日期延後到八月一日，據說是財政部長貝森特等官員力主再多爭取一點時間，以利和更多國家談成貿易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。