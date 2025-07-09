聽新聞
0:00 / 0:00
川普公布最新一輪關稅 台灣未上榜
川普政府本周起「開獎」，陸續公布給各國的關稅通知函，美國總統川普日前公布14國的關稅，川普9日再公布6國關稅稅率。
美國對等關稅的90天寬限期原預計9日到期，川普政府7日起寄送關稅通知函給包括日本、南韓、泰國、印尼、馬來西亞等14個國家，稅率落在25%至40%之間，不過名單上沒有出現台灣。
川普日前簽署行政命令延長關稅寬限期至8月1日，也在周二預告9日將公布至少7國的關稅稅率。
川普9日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布最新一輪的關稅通知函，將課徵菲律賓20%、摩爾多瓦25%、汶萊25%、利比亞30%、伊拉克30%和阿爾及利亞30%。
此外，川普8日也表示，除了已經公布的進口汽車、鋼鐵關稅，美國將針對包括半導體、進口銅、藥品等特定產業課徵關稅，更透露可能課徵200%的藥品關稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言