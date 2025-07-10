談判飛行時數 台韓並列亞洲第3 前兩名日本印度

各國貿易代表為了與美國總統川普敲定協議，近月奔波往來華盛頓，尤以亞洲國家貿易代表的旅途最為遙遠。根據彭博資訊統計，台灣代表的累積飛行時數達到一○八個小時，在亞洲與南韓並列第三，日本代表則以一七五小時的飛行時數居首。

從川普四月二日宣布「對等關稅」以來，包括日本、印度和印尼在內，來自亞洲的代表已至少廿次前往華盛頓，累計飛行時間超過七百七十小時，相當於整整一個月都在空中奔波，飛行總里程超過五十六點三萬公里，相當繞地球十四圈。

印度代表團則已三度飛往華盛頓，累積飛行一百二十小時，在亞洲僅次日本。川普暗示印度可望和越南和英國一樣加入敲定貿易協議的名單中。

彭博指出，這項統計數據是根據各亞洲首都最能直接飛往華盛頓的商業航班，以及公開可得資訊中所提到的官方貿易會議計算而來。

不過，亞洲代表們這樣的奔波還沒結束。由於川普已將關稅寬限期延至八月一日，預期代表們在未來幾周還會有更多前往華盛頓的行程。例如印尼首席貿易談判代表本周即將抵達華盛頓。

台灣的代表團由行政院副院長鄭麗君率領，本周正在美國與美方持續協商，已經三度赴華盛頓。台灣還沒收到川普的關稅信，依然有望與美國達成貿易協議。彭博資訊統計，台灣代表的累計飛行時數已達到一○八個小時，累計里程數為七萬五千八百公里。相較下，中國大陸的官員是唯一沒有前往華盛頓進行貿易談判的亞洲國家，國務院副總理何立峰領軍的代表團是前往日內瓦和倫敦進行談判。

美國總統川普宣布八月一日起對南韓商品課徵百分之廿五關稅，紐約時報報導，上任僅一個多月的南韓總統李在明正努力在談成協議與國家利益之間尋求平衡，上周已派出高層代表團赴美協商。

月底前南韓還有機會提出妥協方案。不過，南韓政策室長金容範在總統辦公室八日緊急召開的對策會議上強調，保護南韓國家利益比迅速達成協議更重要。

李在明領導的共同民主黨在國會擁有多數席位，個人支持率逾百分之六十，但此次同時面臨三重外交挑戰：關稅之外，南韓被要求為駐韓美軍承擔更多費用，而李在明與川普尚未舉行峰會以重申同盟關係。李在明幕僚把解決關稅爭端，當成峰會能成功舉行的關鍵前置作業。