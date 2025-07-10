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國安人士稱未卡關 外媒說台沒籌碼

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷張曼蘋、編譯盧思綸／綜合報導

美國總統川普已宣布十四國的新對等關稅稅率，但未含台灣。國安人士表示，依據美方說法，台美關稅談判沒有卡關或觸礁，台美談判持續進行中，台灣仍在持續談判就是好事。台灣算是較少數的國家中，可以逐步與美方推進談判，過程中較沒有像其他國家有一些「火花」；因此台灣與美國的關稅談判時間會比較長，台灣與歐盟都持續與美方談判中。

據了解，行政院副院長鄭麗君率領的經貿談判團隊近日將從美國返程；但知情人士說，這不代表談判已告終或告一段落，後續雙方仍會透過視訊、文件往來確認細節，未來仍有周旋空間。至於期望稅率，行政院四月以來模擬過幾項可能情境，但仍期望最終結果落在低關稅範圍，即百分之十至百分之廿。

香港南華早報八日報導，觀察家說，台灣與美國談判關稅的籌碼已經用盡，外界愈來愈擔心台灣恐面臨至少百分之廿五高關稅。台灣並沒有在首波名單中，官員解釋這是雙方仍在談判的跡象，但批評人士警告，這可能只代表台灣將在第二波名單中遭遇更嚴苛對待。

南華早報報導引述觀察人士指出，台灣可能已經沒有籌碼可用。台灣已承諾投資逾一千億美元在美國設立半導體廠，提前預購美國液化天然氣，將國防支出提升至ＧＤＰ的百分之三，以及增加對美軍購。儘管如此，談判地位依然薄弱。

分析人士也警告，美方動用「第二三二條款」國安理由施加關稅的風險日益升高。台灣智庫台灣國際戰略學會執行長羅慶生告訴南華早報，「大約百分之八十的台灣對美出口，包括半導體與伺服器，都隸屬這類產品。這可能開啟另一波壓力攻勢」。

川普 貨貿談判 關稅

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