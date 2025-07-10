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紐時：川普的「貿易協議」 川普說了算

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

紐約時報報導，美國總統川普對貿易夥伴祭出高額關稅，各國爭相在八月一日前與白宮談定貿易協議。但如今的「貿易協議」究竟是什麼？川普八日在內閣會議甚至將美國關稅信這類片面安排，稱為「協議」。對川普而言，所謂「貿易協議」似乎就是「川普說是什麼就是什麼」。

傳統貿易協議往往動輒數百頁，需要數年協商才能定案。川普及其顧問所說的「協議」多半是極為有限的安排，例如美國與英國五月的框架協議僅幾頁紙，內容多為仍待協商的承諾；美國與越南的「握手協議」至今未見協議文本或摘要。

川普八日在內閣會議上，甚至將其他國家並未同意的美國關稅信稱為「協議」。川普似乎也承認，短短數月內與數十個國家達成協議，不切實際。

外界仍無法確定美國與越南協議內容有多廣泛，即將公布的協議也尚未明朗。報導稱，美國與印度似乎接近達成某種「第一階段協議」，未來可能進一步擴大談判範圍；而美國與歐盟也接近達成協議，內容可能只是一份幾頁的草案，而非完整架構的貿易協定。

但對川普而言，這似乎不成問題，他在協議尚未完成之際，就宣布與英國、越南「達成協議」。

紐時報導，美國官員通知英國將宣布達成協議時，雙方還在關鍵議題上拉鋸，但談判代表最後被要求「放下手上的筆」。五月七日深夜，英國首相施凱爾在看足球賽時接到川普電話，確認將對外宣布兩國貿易協議。施凱爾五月在記者會上坦承，他不確定宣布協議的「確切日期」，但樂意讓此事告一段落。

川普 貿易協議 關稅

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