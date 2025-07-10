美媒：關稅信3結局 「川普終將退縮」再現？

美國總統川普四月二日宣布高關稅時，全球金融市場大震盪、消費者信心下滑，他的民調支持度也大跌。三個月後川普採取關稅信作法，把全球經濟放在他的直覺判斷上，押注這次宣布高關稅會有不同結果。

美聯社分析，川普相信關稅將為美國帶來就業機會與更強勁經濟成長，而非許多經濟學家預測的通膨與經濟放緩。川普這場政治與經濟豪賭，可能產生三種完全不同的結果，每一種都可能徹底改變國際局勢與川普的歷史定位。

第一種結果是川普證明經濟學家錯了，關稅真的如他所說帶來成長。

第二種結果是川普可能再次在八月一日關稅實施日前退縮，重演所謂「川普終將退縮」（ＴＡＣＯ）現象。

第三種結果是川普關稅政策可能傷害經濟，衝擊去年支持他重返白宮的選民，也讓其他被課徵關稅的國家面臨財政困境。

康乃爾大學經濟學家張文東（音譯）表示：「透過拋出百分之四十甚至百分之一百的關稅，川普政府讓百分之廿五關稅顯得『正常化』，但這依然是近代史上最激進、最具破壞力的關稅舉措之一。」

ＢＢＣ說，關稅信做法等於承認失敗，川普政府在九十天寬限期談成的所謂協議屈指可數。白宮態度或許強硬，但大多數國家同樣不讓步。

關稅戰對全球貿易的影響已開始浮現。今年以來美元貶值約百分之十，中國今年對美出口減少百分之九點七，但對其他地區出口增加百分之六，美國關稅壁壘讓世界其他國家彼此加強貿易，英國與印度、歐盟與加拿大近期已達成經濟協議。ＢＢＣ說，目前股市與債市反應還算冷靜，但這種情況可能不會持續。