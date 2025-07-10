汽車關稅調降傳一次到位 知情人士透露：台美談判未中斷

台灣對等關稅稅率即將揭曉，行政院經貿團隊仍在美國持續談判。知情人士表示，台美談判並未中斷，台灣是少數能與美國逐步討論且確實有所推進的國家，將持續爭取，即使稅率公布，實際上路是8月1日，仍有持續談判的空間。

另外昨日傳出美方談判態度強硬，台灣原本計畫分年調降汽車關稅，如今可能朝向「一次到位」，從17.5％降至低關稅，分年緩降機率低。不過基於談判仍在持續中，政院相關人士並未證實。

美國總統川普7日公布寄給日本、南韓等14個主要貿易夥伴的新關稅稅率，大多與4月2日「解放日」所宣布的對等關稅稅率相似，8月1日凌晨起生效，並且正式將關稅緩徵期延後到8月1日，留下談判時間。川普並預告接下來將持續寄出稅率通知函。

美國在4月2日公布對台稅率為32％，外界關注歷經數月談判，台灣是否能爭取到更優惠稅率，或至少不比競爭國家來得差。

行政院副院長鄭麗君率領政府經貿談判團隊，成員包含經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮等人，目前正於美國就關稅議題與美方持續協商。知情人士表示，台美談判並未中斷，且美方對磋商進展持正面看法。

知情人士表示，台美談判持續，目前仍需謹慎，美方希望降低貿易逆差，也是談判焦點；政府提出對美擴大投資、採購，也列出具體項目，商討如何降低關稅或解決非關稅貿易障礙。

談判過程中，台灣方面已積極釋出善意，例如，先前台積電（2330）就已宣布要到美國加碼投資1,000億美元，並規畫建造三座晶圓廠，還會在美國設立研發中心，讓台積電對美投資金額達到1,650億美元；中油與阿拉斯加州簽署天然氣買賣暨投資意向書；賴清德總統宣示國防預算將提高到GDP的3％。

知情人士表示，川普已明白點出，8月1日前都可以「再談談」，意味著即便公布對台稅率，台灣也仍有機會再與川普對話，進一步爭取更佳待遇，我方會積極爭取到最後一刻。

外界評論，台灣尚未與美國達成貿易協議，是卡在農業議題。知情人士表示，不認為台美關稅談判目前有任何卡關或觸礁，針對其他非關稅貿易障礙，政府會持續討論、協商。賴總統更每日掌握談判團隊進度，以確保國家利益和經濟穩健發展為前提，為我國爭取最合理關稅。