美今年關稅收入可達3000億美元

美國總統川普決定將對等關稅實施日期延後到八月一日，據說是財政部長貝森特等官員力主再多爭取一點時間，以利和更多國家談成貿易協議。川普八日已表明八月上路的關稅不會再延，貝森特估計今年美國關稅收入可達三千億美元。

白宮最初的盤算是，各國會為了避免高關稅，搶著和美方在九日期限前達成協議，但實際情況並非如此：川普政府迄今只簽了少數幾份協議。

川普上周末在紐澤西州私人高球俱樂部透過電話和親信密集討論，斟酌要不要給各國新的八月最後期限，還是乾脆直接發函宣布新關稅稅率，不提具體生效日期。貝森特回報，與印度、歐盟等幾個貿易夥伴的協商漸有進展，但還需要多一點時間，川普才決定給予展延。貝森特也是川普四月宣布「解放日」關稅後，決定寬限九十天的主要推手。