川普喊課50%銅關稅 最快月底生效

美國總統川普8日表示，將對進口銅材課徵50%關稅，且可能明年起調高進口藥品稅率至上看200%。商務部長盧特尼克表示，銅關稅可能最快7月底生效，引發銅市動盪，美國以外地區的銅價重挫，可能在龐大的供應鏈引發連鎖效應。

美國是用銅大國，根據摩根士丹利研究，美國的銅淨進口量占整體需求的36%。若美國實施銅關稅，智利將首當其衝，因為是美國最大的銅進口來源國。美國一年進口70萬噸精煉銅，智利就占了50萬噸，而智利國營銅業公司Codelco供應其中約35萬噸。智利外交部表示，目前未獲知美方任何決定。

根據美國地質調查局的資料，在2024年，美國消耗約160萬噸精煉銅。儘管美國本土也擁有大型銅礦，去年生產約85萬噸原生銅，但仍仰賴進口以滿足需求。智利是美國最大銅進口來源，占進口總量38%，其次是加拿大和墨西哥，分別占28%和8%。

川普在內閣會議表示，「我相信要對銅課關稅，我們將提高關稅到50%」。盧特尼克稍後受訪時說，「銅的（國安）調查已完成。我們已將報告交給總統。由於我們已經調查過銅市場，總統知道他現在有權設定銅市場的關稅」，他預期川普近期將簽署文告，讓銅材關稅在7月底或8月1日生效。

這個稅率遠高於華爾街預期的25%，讓投資人措手不及，紐約銅期貨8日一度跳漲逾17%，收盤漲幅仍有13.1%，報每磅5.6855美元，為歷來收盤價新高，也是1969年來最大單日漲幅。