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川普：美中關係很好 盧特尼克將訪北京

聯合報／ 編譯黃淑玲、記者陳熙文林宸誼／綜合報導
美國總統川普（左）八日主持白宮內閣會議，對會議室新裝潢發表評論，國防部長赫塞斯（中）及商務部長盧特尼克（右）在一旁看著。（法新社）
美國總統川普（左）八日主持白宮內閣會議，對會議室新裝潢發表評論，國防部長赫塞斯（中）及商務部長盧特尼克（右）在一旁看著。（法新社）

美國總統川普八日在內閣會議說，近來美國和中國關係很好，在貿易協議上很公平。美國商務部長盧特尼克八日表示，美國與大陸八月初將展開更大範疇貿易會談，他將與美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾一起訪問大陸。

美中六月達成貿易框架協議，彼此調降關稅，但許多細節仍不明確，外界正密切觀察該協議是否會在美國另訂的八月十二日最後期限前破裂，或是雙方可達成持久和解。

在白宮內閣會議討論美國計畫禁止中國收購美國農地問題時，川普緩頰說，「我們最近與中國關係非常好，我們與他們相處非常融洽。老實說，他們在我們的貿易協議上一直都很公平。我希望我們會有非常好的關係」。川普表示，美國比中國更強大，也比他們擁有更好的軍事裝備，但美中現在相處的很好，川普也說，他和習近平相處得很好，「我們經常對話」。

對於川普說最近中美關係有所改善，大陸外交部發言人毛寧昨日說，中方一貫按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係。

盧特尼克八日對ＣＮＢＣ表示，他八月初將和貝森特與葛里爾訪問北京，參加在中國大陸舉行的會議。他說，「我們將開始啟動美國和中國這世界兩大經濟體的更大規模貿易對話」。

盧特尼克說，北京當局現已「快速」核發供應給美國企業的稀土礦物出口許可，華府樂見這個改變，因而也放寬部分管制，開放乙烷、軟體產品和飛機零組件輸往中國大陸。盧特尼克認為，美中關係現在處於良好狀態，因而希望八月初開始更大規模的貿易協商。

另外，彭博資訊、共同社報導，貝森特下周將率團訪問日本，參觀正在大阪舉行的世博會，但美日兩國不會利用這個訪問安排正式的貿易會談，貝森特也將缺席預定十七至十八日在南非舉行的廿國集團（Ｇ20）財金首長會議。日本外務省說，川普發出關稅信之後，貝森特與日本負責貿易談判的赤澤亮正通話卅分鐘，進行坦誠且深入的討論，並同意繼續保持積極磋商。

川普 盧特尼克 關稅

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