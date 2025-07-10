川普擬徵藥品關稅200% 公布菲律賓等6國新稅率

美國總統川普延長對等關稅寬限期至八月一日，川普八日說，未來不會延期。他也表示，擬向進口藥品徵收高額關稅，可能高達百分之兩百。

川普在美東時間九日早上在社群媒體公布六封關稅信，對菲律賓課徵百分之廿關稅，汶萊和摩爾多瓦稅率百分之廿五，阿爾及利亞、伊拉克和利比亞都課徵百分之卅關稅，八月一日生效。

川普七日簽署行政命令，對等關稅延長期限至八月一日，川普八日舉行內閣會議否認期限有變動，指期限一直都是八月一日，並稱政府可能會做更清楚的說明，但不會做出很大的變動。

八月一日寬限期不變

川普八日在社群媒體發文表示，針對近日送出的關稅通知函，各國都必須在八月一日開始支付關稅。

川普說，八月一日期限沒有改變，未來也不會更改；各國屆時都要開始支付關稅，不會有任何延期。

對於川普政府接下來是否會宣布更多貿易協議？川普說，主要是他給其他國家的協議。

川普表示，他不想傷害其他國家，美國已經選擇比較低的關稅稅率，低於其他國家對美國開徵的關稅。

進口銅擬課徵50%關稅

川普也談及產業關稅說，美國很快會宣布藥品關稅，廠商可能獲得一年至一年半的寬限期，接下來會被課徵非常高關稅，例如百分之兩百；不只是藥品，美國也會針對半導體、進口銅課徵關稅，會課徵進口銅百分之五十關稅。

金磚成員加徵10%關稅

川普日前發文稱，「任何與金磚國家（ＢＲＩＣＳ）的反美政策同一陣線的國家，都將被額外徵收百分之十關稅。這項政策將不會有任何例外」；他八日表示，金磚國家的存在是為了傷害美國、降低美元價值，威脅美元作為全球主要儲備貨幣的地位，所有金磚國家成員都會被課徵百分之十關稅。

美國商務部長盧特尼克八日接受ＣＮＢＣ訪問時表示，美國將在本月底完成對半導體和藥品進口調查，以判斷對國安影響，「在製藥和半導體領域，這些調查將在月底完成。屆時總統將制定他的政策，而我將讓他決定怎麼做」。

盧特尼克這裡指的是，四月起依據一九六二年「貿易擴張法」第二三二條發動的調查，法條規定，當美國總統判定進口品可能損害國安時，他有權採取關稅或其他限制措施。

未在美建廠面臨高稅率

盧特尼克轉述，川普說過，如果沒有在美國建廠，將面臨高稅率，如果正在美國建廠，或許會考慮讓對方有時間建。川普在內閣會議中提到這點，讓對方有時間去蓋，像是一年、一年半或許兩年的時間興建，之後關稅會高得多，這些細節將在月底出爐，而川普敲定。

全球半導體業界一直在等待調查結果，擔心可能影響美國對半導體產品的關稅稅率。

商務部長任務是進行國安調查，並向總統提交調查結果和建議，總統必須在收到報告後九十天內，決定是否同意調查結果並做出決定。