歐盟與美國貿易協議快談好了 條件比英國差

美國總統川普表示，可能兩天後寄出歐盟的關稅通知函。知情人士透露，歐盟正接近與美國達成貿易協議，已準備簽署臨時的「架構協議」，在繼續談判期間，美國對歐盟貨品課徵10%的對等關稅，但其他條件比英國還差。

川普8日在內閣會議表示，和歐盟的貿易談判正在進行中，距離寄出歐盟關稅通知函「可能還有兩天」。

綜合彭博資訊、英國金融時報（FT）等媒體報導，歐盟已接近與美國達成協議，多數歐洲產品都將維持10%的關稅，商用飛機部分將免關稅，成為空中巴士的大利多，並將對部分（主要是德國）汽車業者設下豁免條款，讓BMW和賓士等公司獲得關稅寬減。

不過，歐盟已不指望能像英國一樣，在鋼鐵、汽車等個別產業爭取到相同待遇。川普還要求，歐盟農產食品須課徵高達17%的關稅。一名外交官透露：「英國那份協議比較好，談判了這麼久，結果竟然是這樣，讓人意外。」

但也有外交官認為，若能把稅率降回10%，已算是成功。倫敦5月率先和美國達成協議時，歐盟官員都認為，英國急於妥協，反而簽下不利條件。