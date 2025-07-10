聽新聞
0:00 / 0:00

對等關稅暫緩到8月1日 貝森特扮推手

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

川普之所以再度延後對等關稅緩徵期限到8月1日，據傳是財長貝森特等幕僚表示，若有更多時間，就可能達成貿易協議，凸顯貝森特在川普貿易議程的影響力。

白宮最初盤算是，各國會為了避免更高關稅，搶著和美方在7月9日期限前達成協議，實情卻非如此：川普政府迄今只簽了少數幾份新協議，且都還保留部分關稅，還有很多潛在協議遲遲沒有進展。

美媒報導，川普之前也向幕僚和盟友表示，他對一些國家談判缺乏進展感到挫敗，指責這些國家沒有端出讓他認為夠好的條件。川普上周末在紐澤西州私人高爾夫俱樂部，透過電話和親信密集討論時，也在斟酌是否要給各國新的8月期限，還是乾脆直接發函，只宣布新的關稅稅率、不提具體生效日期。

不過，貝森特回報，與印度、歐盟等幾個貿易夥伴的協商漸有進展，還需多一點時間，川普才決定給予展延，視此舉為談判策略。

此前，在川普4月宣布「解放日」關稅衝擊全球市場後，貝森特也是川普決定暫緩實施90天的主要推手。這些發展都凸顯出貝森特對川普貿易政策的影響力。

川普 關稅

延伸閱讀

不要鮑爾！川普喊「誰來當Fed主席都好」 利率應至少下降3個百分點

美股早盤／等川普關稅開獎！三大指數小漲 輝達市值逼近4兆美元

足球／川普頻現身體壇盛事 將出席世俱盃決賽

嚇到普亭？川普允增援烏武器 俄「最大規模空襲」射逾700無人機與飛彈

相關新聞

川普公布最新一輪關稅 台灣未上榜

川普政府本周起「開獎」，陸續公布給各國的關稅通知函，美國總統川普日前公布14國的關稅，川普9日再公布6國關稅稅率。

川普擬徵藥品關稅200% 公布菲律賓等6國新稅率

美國總統川普延長對等關稅寬限期至八月一日，川普八日說，未來不會延期。他也表示，擬向進口藥品徵收高額關稅，可能高達百分之兩...

國安人士稱台美關稅談判未卡關 外媒說台沒籌碼

美國總統川普已宣布十四國的新對等關稅稅率，但未含台灣。國安人士表示，依據美方說法，台美關稅談判沒有卡關或觸礁，台美談判持...

美媒：關稅信3結局 「川普終將退縮」再現？

美國總統川普四月二日宣布高關稅時，全球金融市場大震盪、消費者信心下滑，他的民調支持度也大跌。三個月後川普採取關稅信作法，...

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

政治新聞網Axios報導，美國總統川普日前公布新一波關稅名單，並將生效期延後至8月1日。專家指出，雖然關稅政策即將落地，...

川普高關稅對東南亞製造業大國築起貿易壁壘 波及自家人

美國總統川普最新一波貿易危機邊緣行動，可能對東南亞製造中心築起一道「關稅高牆」，將使美國消費者及企業界面對價格上漲及選擇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。