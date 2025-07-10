對等關稅暫緩到8月1日 貝森特扮推手

川普之所以再度延後對等關稅緩徵期限到8月1日，據傳是財長貝森特等幕僚表示，若有更多時間，就可能達成貿易協議，凸顯貝森特在川普貿易議程的影響力。

白宮最初盤算是，各國會為了避免更高關稅，搶著和美方在7月9日期限前達成協議，實情卻非如此：川普政府迄今只簽了少數幾份新協議，且都還保留部分關稅，還有很多潛在協議遲遲沒有進展。

美媒報導，川普之前也向幕僚和盟友表示，他對一些國家談判缺乏進展感到挫敗，指責這些國家沒有端出讓他認為夠好的條件。川普上周末在紐澤西州私人高爾夫俱樂部，透過電話和親信密集討論時，也在斟酌是否要給各國新的8月期限，還是乾脆直接發函，只宣布新的關稅稅率、不提具體生效日期。

不過，貝森特回報，與印度、歐盟等幾個貿易夥伴的協商漸有進展，還需多一點時間，川普才決定給予展延，視此舉為談判策略。

此前，在川普4月宣布「解放日」關稅衝擊全球市場後，貝森特也是川普決定暫緩實施90天的主要推手。這些發展都凸顯出貝森特對川普貿易政策的影響力。