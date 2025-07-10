美商務部長盧特尼克下月訪陸 財長、貿易代表可能同行

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普（左二）8日舉行內閣會議，商務部長盧特尼克（左四）、國務卿魯比歐（左一）等官員都隨侍在側。 （路透）
美國總統川普（左二）8日舉行內閣會議，商務部長盧特尼克（左四）、國務卿魯比歐（左一）等官員都隨侍在側。 （路透）

美國商務部長盧特尼克8日表示，美國與中國大陸8月初將展開更大範疇貿易會談，他預期將與美國財長貝森特、貿易代表葛里爾一同訪問大陸。

盧特尼克在內閣會議後告訴CNBC：「我們將開始啟動美國和中國這世界兩大經濟體之間更大規模貿易對話。」他表示，貝森特與葛里爾屆時也會參加在大陸舉行的會議。

他也說，北京當局現已「快速」核發供應給美國企業的稀土礦物出口許可，華府樂見這個改變，「我們對中國展現的進展感到滿意」，美國因而也放寬部分管制，開放乙烷、軟體產品和飛機零組件輸往大陸。

盧特尼克認為，美中關係現在處於良好狀態，因而希望8月初開始更大規模的貿易協商。

貝森特本周也透露，他將在「未來幾周內的某個時間」，與大陸「對口官員」會面，「將討論我們是不是能超越貿易議題，進入其他領域」。貝森特7日接受CNBC訪問時表示，美中官員在日內瓦和倫敦的會談都不錯，雙方以很大誠意完成這些談判，「如果中國願意的話，我們會討論是否能超越貿易，進入其他領域。」

彭博資訊報導，貝森特並未點名他所謂「對口官員」是誰，但他之前在倫敦的會談時，已有與大陸副總理何立峰交手經驗。

川普在8日內閣會議中提到印度，表示儘管先前曾暗示美國與印度即將達成協議，但他還是打算「懲罰」這個國家，因為印度加入金磚國家論壇。本周他曾警告，將對支持金磚國家「反美政策」的國家加徵10％關稅，且不會有例外。然而川普又說，最近美中關係非常好。

此外，路透引述知情人士說法報導，德國總理梅爾茨預定下半年率企業高層代表團，展開任內首趟中國行，最快可能10月成行。

報導說，在美中關稅戰背景下，梅爾茨此行將對鞏固中德關係具有重要象徵意義，尤其德國是歐洲最大經濟體，也是大陸最大貿易夥伴之一。

知情人士告訴路透，大陸企業希望在德國擴大投資，梅爾茨此行可能有助修復先前中德緊張關係。最快可能10月成行，但尚未確定，細節可能會變。  


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