川普高關稅對東南亞製造業大國築起貿易壁壘 波及自家人

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
經濟學者指出，川普對亞洲新築起的關稅高牆開始成形，將扭曲全球供應鏈。（路透）
經濟學者指出，川普對亞洲新築起的關稅高牆開始成形，將扭曲全球供應鏈。（路透）

美國總統川普最新一波貿易危機邊緣行動，可能對東南亞製造中心築起一道「關稅高牆」，將使美國消費者及企業界面對價格上漲及選擇劇減的困境。

美國已與越南達成貿易協議，越南本地產品將被課徵20%，轉口產品課徵40%關稅；7月7日又宣布對馬來西亞課徵25%關稅，對柬埔寨、印尼、寮國及泰國的稅率都高達30%-40%。川普政府此舉既增加關稅收入，也為了防堵中國製造業轉經東南亞對美出口。美國財長貝森特8日在內閣會議中預估，新貿易政策將使政府今年關稅收入增至3,000億美元左右。

經濟學者指出，儘管目前很難預測最終稅率是多少，但川普政府對亞洲新築起的關稅高牆將開始成形，並扭曲區域及全球供應鏈。

法國外貿銀行首席經濟學者埃雷羅表示，柬埔寨、馬來西亞及泰國仍有時間能與美國談成更好的貿易協議。她強調，越南20%的稅率，未必將成為其他東南亞國家的指標，因為一些國家對中國投入的依賴比越南低，而且接受中國轉口產品的數量也較少。但她表示，無論最終稅率是多少，都將迫使東南亞出口產品的價格上升；「亞洲製造品的價格將普遍上漲」。

凱投集團首席亞洲經濟學者威廉斯也認為，美國對東南亞地區的稅率仍可能出現「相當程度的不一致」現象；但川普的「關稅高牆」將對供應鏈產生衝擊；「如果對東南亞的關稅稅率與對中國的稅率相差不多，將使中國製造業轉進東協十國的速度減緩」。

他並強調，即使最終決定的稅率偏高，仍無法達成美國政府想要將製造業拉回來的企圖心。他表示，「關稅將使美國消費者與廠商對進口產品支付更高價格，而且即便提高關稅，許多美國產業仍將無法與進口品競爭」。

美國國務卿魯比歐已動身展開上任以來首次的亞洲之行，到馬來西亞與東南亞國協（ASEAN）外長進行會談。東南亞國家領導人在5月底的峰會上，曾高度關切川普的貿易保護主義攻勢。

美國高層官員表示，預計東協外長將提出這個議題，魯比歐可能會回答，美國希望「重新平衡」貿易關係。

川普 關稅

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