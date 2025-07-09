既懸疑又緊張！川普關稅名單透露這些訊息 策略如揭曉選美名次

美國總統川普過去辦選美比賽的經驗豐富，美媒評論者指出，如今他分批揭曉對世界各國課徵「對等關稅」的稅率，就像宣布「環球小姐」總決賽名次一樣，既懸疑又緊張刺激。

川普7日已公布第一批「對等關稅」名單，共有14國入列。其中對日本和南韓貨品各課徵25%關稅，另對馬來西亞、哈薩克和突尼西亞分別課徵25%、南非稅率30%，寮國和緬甸皆40%。同列名單上的還包括：印尼（32%）、孟加拉（35%）、泰國（36%）、柬埔寨（36%）、波士尼亞30%，塞爾維亞（35%）。

同時，川普表示，倘若這些國家沒能與美國敲定貿易協議，對等關稅將從8月1日起實施；新關稅生效日原訂7月9日，延長三周是為了給貿易夥伴更充裕的時間磋商。川普8日預告，預定美東時間9日上午再宣布至少七個國家的稅率，下午再公布一批。

等關稅通知函 如等候選美名次揭曉

尚未接到對等關稅通知函的其他國家，包括台灣、歐盟、印度、巴西、土耳其和澳洲在內，如今正屏息等待下一波名單揭曉。他們此刻的心情，就好比參加選美比賽的佳麗屏息等待最後名次公布。

彭博資訊專欄作家歐瑟士指出，川普宣布課徵對等關稅名單的過程，似乎採用「環球小姐」名次揭曉的模式。為了維持緊張懸疑的氣氛，進入總決賽的佳麗會篩選到只剩下最後七位，然後陸續宣布第五、第四、第三和第二名。至此，沒被唱名的三位佳麗，便知自己不是贏得后冠，就是榜上無名。

這種安排是為了讓氣氛更懸疑、緊張，也鼓勵參賽者努力展現自己最美的一面，直到最後一刻。這意味貿易協議快談成了，還是面臨稅率被提高的打擊？

歐瑟士認為，澳洲因為對美國貿易呈現逆差，談判結果可能是正面的。印度也希望與美國敲定協議。至於歐盟，儘管與美國貿易紛爭最多，但據Politico報導，歐盟仍認為可避免收到通知函。

首批關稅名單透露哪些訊息

ING亞太區研究主管巴嘉娃分析，首波對等關稅14國名單中，亞洲就占了九國，且只有三個亞洲國家（柬埔寨、孟加拉和寮國）的關稅比「解放日」宣布的稅率降低，但仍落在35%~40%區間，大約比敲定協議的越南（稅率20%）高出一倍。

對等關稅緩徵90天後，稅率卻仍維持在25%~40%的高檔，大致與4月初宣布的水準相同，這凸顯出川普對貿易談判進展停滯的不滿，對日本、南韓、泰國和馬來西亞尤然，所以這四國稅率都未調降，有的甚至升高。

更重要的是，由此可知川普對亞洲貿易的整體策略：瞄準亞洲諸國與中國大陸的貿易關係，特別是衝著藉「轉運」洗產地的行為。有此嫌疑的東南亞國家，都受制於更高的稅率。

但也有例外。同屬東南亞國協（ASEAN）成員國的新加坡和菲律賓，並未在首波關稅名單上，這或許透露著「快要與美國敲定貿易協議」的訊息。若是如此，將賦予這些國家相對競爭優勢。

巴嘉娃預期，印度很早就啟動與美國談判，且進展看來不錯，有可能是下一個與美國敲定協議的國家。若是能在農產品進口方面做出一些讓步，勝算更大。