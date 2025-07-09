銅價大漲！川普對銅收50%關稅「欲提高冶煉產能」 將有利銅價長線發展

根據路透社報導，美國總統川普表示，將宣布對銅徵收50%的關稅，希望提高美國對電動車、軍事硬體、電網和許多消費品至關重要的金屬產量。

在川普宣布計劃徵收關稅後，美國Comex銅期貨價格上漲逾 12%，創下歷史新高，這一消息比業內預期的要早，而且幅度更大。

後續美國商務部長霍華德·盧特尼克在接受CNBC採訪時表示，銅關稅可能將於7月底或8月1日實施。加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 的分析師表示，如果實施關稅，他們預計銅價和銅公司股價將在短期內出現波動。

街口投信表示，銅製相關產品對一般民眾來說，是不可或缺的基本消費品，並廣泛用於建築、運輸、電子和許多其他行業，一旦美國對銅徵收高關稅，勢必加重美國的通膨狀況，而且美國每年約有一半的銅需求依賴進口，卻只有三家銅冶煉廠，即便美國的目標很明確，就是要把對工業部門至關重要的銅生產能力帶回美國，也無法在短時間之內顯著提高產能，因此預期在美國冶煉產能顯著提高之前，銅價的長線趨勢仍有可能維持偏多格局。